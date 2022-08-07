Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. В частности, враг перебросил на Юг часть резервов с важного для них Изюмского направления, а также 35-ю армию, которая совершала зверства в Киевской области.

Читайте также Отправляют в одну сторону, – военный обозреватель оценил оснащение российских военных в Украине

"Той неожиданности, которая была 24 февраля, нет"

По мнению Ступака, россияне сами до конца не верят в то, что смогут сохранить свои позиции в Херсонской области.

"Оккупанты даже сами не уверены, что смогут удержать Юг. Они уже частично с ним попрощались", – сказал он.

Несмотря на это, по словам экс-сотрудника СБУ, российские захватчики "накачали Юг войсками". россия собрала в регионе десантно-штурмовые войска, морскую пехоту, плотно разместила батальонно-тактические группы.

Есть вероятность, что они попытаются двигаться в какое-нибудь наступление. Но я уверен, что оно не будет удачным. Может быть, им удастся захватить всего несколько десятков километров фронта. Но той страсти, той неожиданности, которая была 24 – 25 февраля, сейчас нет,

– подчеркнул Ступак.

Значение Херсона для оккупантов

В американском Институте изучения войны (ISW) утверждают, что из-за поражений на фронте перед россиянами может возникнуть дилемма. Им придется либо отойти от Изюма в Харьковской области, либо пытаться удержать свои позиции там, при этом ослабив Херсонское направление.

Эксперт Украинского института будущего считает, что для россиян в приоритете – именно Юг.

Херсон – эмоционально важнее нашей победы и поражения россиян. Это единственный областной центр, который россияне смогли захватить с 24 февраля,

– отметил Ступак.

Он добавил, что сейчас оккупанты в авральном порядке пытаются "зацементировать" свое присутствие в городе. Ведь, по его словам, временная оккупация Херсона – это единственный серьезный успех, которым может похвастаться российская армия за 5 месяцев войны.

Иван Ступак рассказал, чего ждать на поле боя зимой: смотрите видео

Ситуация на Юге: последние новости