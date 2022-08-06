русские захватчики панически боятся контрнаступления украинской армии на Юге. Об этом рассказал ведущий Алексей Печий на стриме, который транслировал 24 канал.

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россияне маскируют мосты в Херсоне

Как напомнил Печий, россия продолжает перекидывать войска поближе к Херсону, а также пытается оградить Антоновский мост от новых ударов ВСУ.

Оккупанты разместили вблизи Антоновского моста и Антоновского железнодорожного моста радиолокационные отражатели, которые могут скрывать мосты от наведения из высокоточного оружия. Это такой щит, маскирующий объект так, что на радарах его не видно было. Если говорить простым языком, это такие отражатели, которые показывают радару, что там вроде бы ничего нет,

– объяснил телеведущий.

Однако, по его словам, на американские системы HIMARS радиолокационные отражатели россиян никак не действуют. В частности, 5 августа в ОК "Юг" сообщили, что на Антоновском мосту могут появиться еще большие дыры.

"Эти радары свидетельствуют о том, что россияне реально боятся наступления ВСУ, боятся того, чем все это для них закончится. Поэтому они пытаются прикрывать свою логистику достаточно дорогими радиолокационными отражателями", – сказал Печий.

Как россияне ослабляют сами себя

Такая сосредоточенность оккупантов именно на Юге Украины очень ослабляет их позиции на Востоке.

Их главное заблуждение, которое играет нам на руку, в том, что они бросаются между позициями. Они сами растянули линию фронта, а удерживать ее всю не могут физически. Поэтому оккупанты бросаются из стороны в сторону, пытаясь прикрывать щели,

– отметил журналист.

В частности, россияне перекидывают свои войска со Славянского направления на Херсонское. По информации британской и украинской разведок, это может свидетельствовать о том, что оккупанты уже отказались от попытки захватить Славянск.

Какая дилемма предстает перед оккупантами

5 августа в американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что россияне остро реагируют на контрнаступление ВСУ в Херсонской области. В то же время из-за переброски войск на Юг оккупанты "обнажают" Изюмское направление на Харьковщине.

Недавно ВСУ подвинули линию фронта поближе к Изюму, освободив несколько сел. Аналитики Института исследования войны утверждают, что Украина может перехватить стратегическую инициативу и заставить Россию перераспределить силы и изменить приоритеты в ответ на украинские контрнаступательные операции,

– сказал Печий.

В ISW считают, что подготовка к контрнаступлению в Херсонской области в сочетании с резким ослаблением российских войск в целом позволяют Украине впервые начать активно формировать ход войны. Ведь если ВСУ будут активно давить на Изюм и одновременно продолжат контрнаступление на Юге, перед россиянами предстанет сложная дилемма.

Оккупантам придется отойти от западных позиций вокруг Изюма , чтобы защитить свои наземные линии связи дальше на север и восток.

, чтобы защитить свои наземные линии связи дальше на север и восток. Или россиянам нужно будет привлечь больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта у Изюма. Однако, если захватчики пойдут на такой шаг, им придется ослабить Херсонское направление.

Самая большая проблема россии

В то же время силы и ресурсы врага постепенно иссякают. Как отметил журналист, издание The New York Times, ссылаясь на западных политиков и чиновников, сообщило о том, что россияне нуждаются в срочной перегруппировке для восстановления сил.

Издание утверждает, что самая большая проблема россии – не с техникой и не со снарядами. К сожалению, артиллерийских снарядов у них еще масса. У оккупантов возникла большая проблема с личным составом. Тотальную мобилизацию путин не объявляет. А так называемыми добровольцами или наемниками залатать все дыры тоже невозможно,

– сказал Печий.

Эксперты заметили еще одну интересную деталь. кремль уже откладывал весенний призыв в армию. Вероятно, что осенью история может повториться.

"Все потому, что российская армия потеряла огромное количество офицеров. Готовить новобранцев просто некому. Одних убили, другие сейчас на войне. А кто будет заниматься обычными срочниками, непонятно", – объяснил ведущий.

Как Украине помогают проблемы врага

По его словам, Украина может использовать в свою пользу сложившуюся ситуацию.

Российские недостатки создали благоприятные условия для украинской армии, что побуждает ВСУ к решению начать контрнаступления. Пока россия "разорвана" и пытается хаотически перегруппироваться, для ВСУ это лучшее время, чтобы начать контрнаступление сразу на нескольких направлениях.

– процитировал материал The New York Times Печий.

Он добавил, что способствовать обузданию врага также будет активизация западных партнеров, поставляющих нам оружие.

Полный стрим Алексея Печия: смотрите видео

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