Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Зокрема, ворог перекинув на Південь частину резервів з важливого для них Ізюмського напрямку, а також 35-ту армію, яка чинила звірства у Київській області.

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"Тієї несподіванки, яка була 24 лютого, немає"

На думку Ступака, росіяни самі до кінця не вірять у те, що зможуть зберегти свої позиції на Херсонщині.

"Окупанти навіть самі не впевнені, що зможуть втримати Південь. Вони вже частково з ним попрощалися", – сказав він.

Попри це, за словами ексспівробітника СБУ, російські загарбники "накачали Південь військами". росія зібрала у регіоні десантно-штурмові війська, морську піхоту, щільно розмістила батальйонно-тактичні групи.

Є ймовірність, що вони спробують рухатися у якийсь наступ. Але я впевнений, що він не буде дуже вдалим. Можливо, їм вдасться захопити усього кілька десятків кілометрів фронту. Але того запалу, тієї несподіванки, яка була 24 – 25 лютого, зараз немає,

– наголосив Ступак.

Значення Херсона для окупантів

В американському Інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що через поразки на фронті перед росіянами може постати дилема. Їм доведеться або відійти від Ізюма на Харківщині, або намагатися втримати свої позиції там, при цьому послабивши Херсонський напрямок.

Експерт Українського інституту майбутнього вважає, що для росіян у пріоритеті – саме Південь.

Херсон – емоційно важливіший для нашої перемоги і поразки росіян. Це єдиний обласний центр, який росіяни змогли захопити з 24 лютого,

– зазначив Ступак.

Він додав, що зараз окупанти в авральному порядку намагаються "зацементувати" свою присутність у місті. Адже, за його словами, тимчасова окупація Херсона – це єдиний серйозний успіх, яким може похвалитися російська армія за понад 5 місяців війни.

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