Про це повідомив 24 каналу радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. За його словами, росіяни проводять певну ротацію й завозять нові сили на Херсонщину.

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Росіяни підтягують БТГр

Хлань зазначив, що російські загарбники зараз підсилюються особовим складом. Вони підтягують батальйонно-тактичні групи, які здебільшого, за даними командування "Південь", є десантними підрозділами військових російської федерації.

Але це вони заміщують ті втрати, яких зазнали за останній місяць, і по боєкомплектах, і по техніці, і по живій силі,

– сказав радник голови Херсонської ОВА.

За його словами, росіяни зараз підтягують сили до Нової Каховки, адже саме до Херсону переправляти техніку та живу силу їм доволі складно.

Хлань про ситуацію на Криворізькому напрямку: дивіться відео

"Будуть посилювати наступальні дії на Криворізькому напрямку"

Хлань розповів, що окупантам зараз набагато легше логістично посилювати саме Криворізький напрямок. Адже через Каховську греблю у них доволі відкритий шлях, а з переміщенням саме на Миколаївський напрямок у них є певні труднощі.

Тому, дійсно, існує така інформація і думка, що вони будуть посилювати саме наступальні дії по Криворізькому напрямку,

– заявив він.

Радник голови Херсонської ОВА зауважив, що відповідна інформація є у Генеральному штабі та у контррозвідки. І жоден план окупанта, як і всі попередні, у них не пройде і буде зруйнований Збройними Силами України.

Зверніть увагу! Південні регіони України перебувають в очікуванні тяжких боїв. Жителів Херсонської та Запорізької областей також закликають негайно евакуюватися.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

У розвідці Великої Британії вважають, що найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 кілометрів. Ця лінія тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.

росіяни панічно бояться контрнаступу ЗСУ. Вони готуються до свого відступу в традиційно цинічний спосіб – росіяни замінували життєво важливі комунікації в Херсоні.

Українські захисники завдають нищівних авіаударів по позиціях окупантів на Херсонщині. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що вони здійснили кілька нальотів 4 – 5 парами винищувачів.

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