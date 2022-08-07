Об этом сообщил 24 каналу советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, россияне производят определенную ротацию и завозят новые силы на Херсонщину.

Читайте также Расстреляли из пистолета, – Хлань рассказал детали о смерти гауляйтера Новой Каховки

россияне подтягивают БТГр

Хлань отметил, что российские захватчики сейчас усиливаются личным составом. Они подтягивают батальонно-тактические группы, которые в основном, по данным командования "Юг", являются десантными подразделениями военных российской федерации.

Но это они замещают те потери, которые понесли за последний месяц, и по боекомплектам, и по технике, и по живой силе,

– сказал советник главы Херсонской ОВА.

По его словам, россияне сейчас подтягивают силы в Новую Каховку, ведь именно в Херсон переправлять технику и живую силу им достаточно сложно.

Хлань о ситуации на Криворожском направлении: смотрите видео

"Усилят наступательные действия на Криворожском направлении"

Хлань рассказал, что оккупантам сейчас гораздо легче логистически усиливать именно Криворожское направление. Ведь через Каховскую дамбу у них довольно открытый путь, а с перемещением именно на Николаевское направление у них есть определенные трудности.

Поэтому действительно существует такая информация и мнение, что они будут усиливать именно наступательные действия на Криворожском направлении,

– заявил он.

Советник главы Херсонской ОВА отметил, что соответствующая информация есть в Генеральном штабе и в контрразведке. Но ни один план оккупанта, как и все предыдущие, у них не пройдет и будет разрушен Вооруженными Силами Украины.

Обратите внимание! Южные регионы Украины находятся в ожидании тяжелых боев. Жителей Херсонской и Запорожской областей также призывают немедленно эвакуироваться.

Ситуация в Херсонской области: что известно

В разведке Великобритании считают, что тяжелые бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 километров. Эта линия тянется юго-западнее Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

россияне панически боятся контрнаступления ВСУ. Они готовятся к своему отступлению традиционно циничным способом – россияне заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне.

Украинские защитники наносят сокрушительные авиаудары по позициям оккупантов на Херсонщине. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что они совершили несколько налетов 4 – 5 парами истребителей.

Смотрите больше – о новой фазе войны и стягивании россией сил на Юг: видео