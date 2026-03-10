Три главных направления: в Генштабе рассказали, где Россия будет наступать этой весной

Российские войска сосредотачивают основные силы на Покровском и Александровском направлениях. В то же время активные действия украинских военных помогают сдерживать наступление и срывать планы врага.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко Александр Комаренко.

Что для россиян будет приоритетом?

Российские войска концентрируют свои силы на Покровском и Александровском направлениях, однако активные действия ВСУ сдерживают наступление. Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

По словам Комаренко, самая сложная ситуация пока сохраняется на Покровском и Александровском направлениях.

Ситуация сложная, но контролируемая. Делаем все, что можем, и даже немного больше для того, чтобы сдерживать и уничтожать противника,

– отметил он.

Он добавил, что украинским военным постепенно удается выравнивать обстановку благодаря активным действиям. В частности, количество российских атак в районах Покровска и Мирнограда несколько уменьшилось, поскольку часть сил враг перебросил на Александровское направление, где ВСУ проводят активное контрнаступление.

По словам представителя Генштаба, для оккупантов приоритетными будут оставаться Покровский, Александровский и Запорожский направления, где враг пытается сосредоточить основные усилия. В то же время стратегической целью России остается установление полного контроля над Луганской и Донецкой областями, а также максимальное продвижение в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Как украинские военные срывают наступление россиян?