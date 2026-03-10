Три главных направления: в Генштабе рассказали, где Россия будет наступать этой весной
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко Александр Комаренко.
Что для россиян будет приоритетом?
По словам Комаренко, самая сложная ситуация пока сохраняется на Покровском и Александровском направлениях.
Ситуация сложная, но контролируемая. Делаем все, что можем, и даже немного больше для того, чтобы сдерживать и уничтожать противника,
– отметил он.
Он добавил, что украинским военным постепенно удается выравнивать обстановку благодаря активным действиям. В частности, количество российских атак в районах Покровска и Мирнограда несколько уменьшилось, поскольку часть сил враг перебросил на Александровское направление, где ВСУ проводят активное контрнаступление.
По словам представителя Генштаба, для оккупантов приоритетными будут оставаться Покровский, Александровский и Запорожский направления, где враг пытается сосредоточить основные усилия. В то же время стратегической целью России остается установление полного контроля над Луганской и Донецкой областями, а также максимальное продвижение в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
Как украинские военные срывают наступление россиян?
Аналитики ISW отмечают, что контратаки ВСУ на юге Украины могут сорвать весенне-летнее наступление России, ведь имеют влияние на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях. В частности, ограниченные резервы личного состава России могут усложнить планы на других участках фронта, заставляя Кремль пересмотреть планы.
Из-за успехов ВСУ российское командование должно реагировать и перебрасывает войска с одного направления на другое. Россия перебросила элитные подразделения с Покровского направления и Доброполья на юг из-за успехов украинских сил в Запорожской и Днепропетровской областях.
Такие перемещения могут усложнить планы России. Ожидалось, что оккупанты пойдут в наступление на пояс крепостей в весенне-летнем периоде 2026 года.