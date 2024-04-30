Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что враг не учитывает свои потери. Из-за таких действий Кремль заплатит дорогую цену.

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Идут ва-банк

"Окно возможностей", которое, по словам Грабского, пока существует, закрывается и это "игра" в двух направлениях. Россияне лезут вперед несмотря на потери, но они за это дорого заплатят. Когда на определенном этапе оккупанты не достигнут оперативных целей, они будут вынуждены остановиться и неизвестно, на сколько времени прекратятся боевые действия, учитывая, что нужно восстановить боеспособность подразделений.

Если в роте осталось 20 человек, по мнению военного эксперта, требовать каких-то действий от них невозможно. Роту нужно вывести с поля боя, переформировать, обеспечить всем необходимым: личным составом, вооружением, техникой. Также нужно научить этот личный состав ею пользоваться. Это является затратой времени и ресурсов.

Россияне сейчас идут ва-банк и следующие 3-5 недель будут для нас чрезвычайно сложными. Их ничто не остановит в попытках продвинуться вперед,

– подчеркнул Грабский.

Возможности россиян на фронте

Сильными сторонами россиян, по словам военного эксперта, является массированное применение управляемых авиабомб для ударов по нашим военным и гражданским объектам. Слабая сторона – отсутствие маневренности и "свиная" тактика, когда они массой войск давят на отдельный участок.

У россиян остаются небольшие возможности по их продвижению на поле боя. Украина сделала все, чтобы враг был ограничен в своей тактике. Их действия сейчас довольно предсказуемы, наша страна знает слабые и сильные стороны России,

– отметил Грабский.

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