Роман Свитан, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт, рассказал 24 Каналу, что россияне во время таких больших праздников могут организовать провокации. Он добавил, что они могут дальними средствами поражения ударить по украинским городам.

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Угроза для Украины

Свитан считает, если оккупанты задумали обстреливать Украину на Пасхальные праздники, то они будут отрицать это всеми возможными способами. Попробуют повесить этот вероятные обстрелы, обвиняя в этом украинские Силы обороны.

Это режим "рязанского сахара" – взорвать свои дома дома самими же жителями и повесить это на чеченцев. Как это было более двадцати лет назад,

– сказал военный эксперт.

Если Россия готовит такой механизм, то стоит быть очень осторожными на этих Пасхальных праздниках. Роман Свитан отметил, что стоит быть особенно внимательными, когда есть сообщение о тревоге, ее точно не стоит игнорировать в это время и пытаться и обязательно идти в безопасные места.

Важно! "Рязанский сахар" – так называется серия терактов, которые произошли в России с 4 по 16 сентября 1999 года, перед президентскими выборами в стране. Инцидент был зафиксирован 22 сентября 1999 года, около 21:00, когда местный житель заметил незнакомцев, которые вносили мешки из автомобиля в подвал жилого дома.

Российские атаки по территории Украины: основное