Роман Світан, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт, розповів 24 Каналу, що росіяни під час таких великих свят можуть організувати провокації. Він додав, що вони можуть дальніми засобами ураження вдарити по українських містах.

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Загроза для України

Світан вважає, якщо окупанти задумали обстрілювати Україну на Великодні свята, то вони заперечуватимуть це всіма ймовірними способами. Спробують повісити цей ймовірні обстріли, звинувачуючи в цьому українські Сили оборони.

Це режим "рязанського цукру" – підірвати свої доми будинки самими ж мешканцями та повісити це на чеченців. Як це було понад двадцять років тому,

– сказав військовий експерт.

Якщо Росія готує такий механізм, то варто бути дуже обережними на цих Великодніх святах. Роман Світан наголосив, що варто бути особливо уважними, коли є повідомлення про тривогу, її точно не варто ігнорувати у цей час та намагатись та обов'язково йти у безпечні місця.

Важливо! "Рязанський цукор" – так називається серія терактів, які сталися в Росії з 4 по 16 вересня 1999 року, перед президентськими виборами у країні. Інцидент був зафіксований 22 вересня 1999 року, близько 21:00, коли місцевий житель помітив незнайомців, які вносили мішки з автомобіля до підвалу житлового будинку.

Російські атаки по території України: основне