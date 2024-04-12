Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу сказала, що Україні потрібно більше засобів ППО для захисту від російських ракет. Втім, для цього потрібно, аби спікер Конгресу США Майк Джонсон якомога швидше виніс законопроєкт про допомогу нашій державі на розгляд.

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Потреба України критична

Американська посадовиця звернулась до Палати представників Конгресу США та закликала якомога швидше вжити заходів, що сприятимуть ухваленню ухвалення двопартійного законопроєкту про національну безпеку.

Цей документ дасть змогу США надіслати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Вночі Росія здійснила ще одну велику серію повітряних атак на енергетичну мережу України, оскільки Володимир Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу та занурити його в темряву,

– сказала Жан П'єр.

Вона виокремила те, що Росія завдала ударів по найбільшій електростанції Київської області, а також обʼєктах енергетики у ще пʼяти областях України. Політикиня також звернула увагу на останні заяви українського президента Володимира Зеленського.

Він наголошував, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоб захистити своїх людей та критичну інфраструктуру від російських ракет і безпілотників, які постачає Іран.

Нам потрібно, щоб спікер виніс цей проєкт на розгляд, тому що ми знаємо, що ми, очевидно, отримаємо переважну підтримку від республіканців і демократів. Тому нам потрібно побачити на голосуванні законопроєкт, який вже ухвалили переважною більшістю в Сенаті,

– зауважила речниця Білого дому.

За її словами, "атаки по Україні за останню добу – це ще одне жахливе нагадування про те, що потреба України критична".

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