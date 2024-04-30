Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що ворог не зважає на свої втрати. Через такі дії Кремль заплатить дорогу ціну.
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Ідуть ва-банк
"Вікно можливостей", яке, за словами Грабського, поки що існує, зачиняється і це є "грою" у двох напрямках. Росіяни лізуть вперед попри втрати, але вони за це дорого заплатять. Коли на певному етапі окупанти не досягнуть оперативних цілей, вони будуть змушені зупинитись і невідомо, на скільки часу припиняться бойові дії, враховуючи, що потрібно відновити боєздатність підрозділів.
Якщо в роті залишилось 20 людей, на думку військового експерта, вимагати якихось дій від них неможливо. Роту потрібно вивести з поля бою, переформувати, забезпечити всім необхідним: особовим складом, озброєнням, технікою. Також потрібно навчити цей особовий склад нею користуватись. Це є витратою часу та ресурсів.
Росіяни зараз ідуть ва-банк і наступні 3-5 тижнів будуть для нас надзвичайно складними. Їх ніщо не зупинить у намаганнях просунутись вперед,
– підкреслив Грабський.
Можливості росіян на фронті
Сильними сторонами росіян, за словами військового експерта, є масоване застосування керованих авіабомб для ударів по наших військових та цивільних об'єктах. Слабка сторона – відсутність маневровості та "свиняча" тактика, коли вони масою військ давлять на окрему ділянку.
У росіян залишаються невеликі можливості щодо їхнього просування на полі бою. Україна зробила все, аби ворог був обмежений у своїй тактиці. Їхні дії є зараз доволі передбачувані, наша країна знає слабкі та сильні сторони Росії,
– зазначив Грабський.
Ситуація на лінії фронту: останні новини
- ЗСУ на Сумському напрямку змогли ударити по двох російських зенітно-ракетних комплексах. Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило, що уражено зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції.
- Ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. У результаті штурмів ворог окупував минулого тижня одразу 3 села – Бердичі, Соловйове та Семенівку.
- На Куп'янському напрямку зафіксували 5 штурмових дій й приблизно 15 – по Лиманську напрямку 29 квітня. Ворог вже традиційно накопичує свої війська для того, щоб проводити активні штурмові дії.