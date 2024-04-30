Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що ворог не зважає на свої втрати. Через такі дії Кремль заплатить дорогу ціну.

Дивіться також Режим "рязанського цукру", – Світан припустив, що можуть готувати росіяни на свята

Ідуть ва-банк

"Вікно можливостей", яке, за словами Грабського, поки що існує, зачиняється і це є "грою" у двох напрямках. Росіяни лізуть вперед попри втрати, але вони за це дорого заплатять. Коли на певному етапі окупанти не досягнуть оперативних цілей, вони будуть змушені зупинитись і невідомо, на скільки часу припиняться бойові дії, враховуючи, що потрібно відновити боєздатність підрозділів.

Якщо в роті залишилось 20 людей, на думку військового експерта, вимагати якихось дій від них неможливо. Роту потрібно вивести з поля бою, переформувати, забезпечити всім необхідним: особовим складом, озброєнням, технікою. Також потрібно навчити цей особовий склад нею користуватись. Це є витратою часу та ресурсів.

Росіяни зараз ідуть ва-банк і наступні 3-5 тижнів будуть для нас надзвичайно складними. Їх ніщо не зупинить у намаганнях просунутись вперед,

– підкреслив Грабський.

Можливості росіян на фронті

Сильними сторонами росіян, за словами військового експерта, є масоване застосування керованих авіабомб для ударів по наших військових та цивільних об'єктах. Слабка сторона – відсутність маневровості та "свиняча" тактика, коли вони масою військ давлять на окрему ділянку.

У росіян залишаються невеликі можливості щодо їхнього просування на полі бою. Україна зробила все, аби ворог був обмежений у своїй тактиці. Їхні дії є зараз доволі передбачувані, наша країна знає слабкі та сильні сторони Росії,

– зазначив Грабський.

Ситуація на лінії фронту: останні новини