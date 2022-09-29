Арестович оценил, насколько возможно новое наступление россии на Киев на фоне мобилизации

Алексей Арестович высказал предположение о повторном наступлении россии на Киев. По его словам, его украинские военные ожидают с нетерпением, и вот почему.

Во время эфира с Марком Фейгиным советник ОП поделился соображением по поводу наступления врага на столицу. По его словам, частичная мобилизация сыграет ВСУ только на руку. Особенно если учитывать, кого уже удавалось выбить из-под Киева.

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Профессионалов выбили через месяц

Возьмем Киевский вариант. Эти герои приехали сюда элитными частями – десантники, спецназ, лучшие мотострелковые подразделения – и чуть больше месяца мы их выбросили отсюда,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что действительно тогда оккупантов было 45 тысяч. На что Фейгин заявил, а если пойдут в наступление вдвое больше солдат – 100 тысяч?

По мнению Арестовича, это лишь усугубило бы ситуацию для врага. Советник ОП убежден, что одна из существенных проблем врага под Киевом была связана именно с избыточным количеством военных. Особенность местности просто не позволяет стольким оккупантам успешно вести войну в области.

Киевщина готова встречать врага

Кроме того, Киевщина сейчас готова к приёму врага. И это еще не все. Один из вопросов состоит в том, что нынешние военные, готовящиеся к отправке на фронт, вообще ничего не умеют.

По словам Арестовича, с "мобиками" удастся справиться гораздо быстрее. Возможно, немного времени займет, если враг погонит бешеное количество на верную смерть. В то же время советник ОП отметил, что:

мы их гарантированно побьем, так что потери будут колоссальными;

россияне ничего не достигнут.

Поймите, что вы выходите боксировать с олимпийским чемпионом по боксу хотя бы в вашей весовой категории. Это то, что вас ожидает,

– обратился к "мобикам" он.

Арестович напомнил, что выбить из-под Киева врага удалось даже при наличии жестокого дефицита боеприпасов. Советник ОП отметил, что вблизи столицы было 14 группировок врага, а нашим военным удавалось доставать только до трех. Но и этого хватило для того, чтобы дать жару оккупантам.

Кроме того, он пригрозил россиянам одной очень интересной ракетой, которую можно выпустить из HIMARS. Она, по словам Арестовича, взрывается в воздухе и разбрасывает вольфрамовые шарики. Всего их больше 160 тысяч. И такие ракеты могут применять против оккупантов, которые будут пытаться двигаться в сторону Киева.

Раз – и нет батальона. Раз – и нет батальона. Мы ждем их с нетерпением,

– подчеркнул он.

Заметим, что в беларуси уже готовят места для размещения 20 тысяч "мобиков", привезенных из россии. Для этого будут использоваться военные фонды, а также гражданские помещения и сооружения.

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