Об этом 24 Каналу рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант НГУ Евгений Оропай. Он подчеркнул, что не стоит говорить якобы у оккупантов недостаточно живой силы.

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Живой силы много, однако есть весомое "но"

У россиян есть много сил и возможность мобилизовать большое количество живой пехоты, которая будет здесь умирать,

– заметил командир ВСУ.

Несмотря на то, что в России много живой силы, эти оккупанты не обучены и не имеют боевого опыта. Следовательно, моральная составляющая такой армии будет на очень низком уровне.

В любой войне важны не только умения воина, но и понимание, зачем он это делает. В то же время, российские захватчики морально истощены и не хотят воевать.

Следовательно, даже если оккупанты попытаются осуществить новое наступление на наши территории, то украинские защитники просто уничтожат их колоннами. А уже после этого последуют контрнаступательные действия с выходом к границам 1991 года.

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