Про це 24 Каналу розповів командир роти батальйону "Свобода", лейтенант НГУ Євген Оропай. Він наголосив, що не варто говорити нібито в окупантів недостатньо живої сили.

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Живої сили багато, однак є вагоме "але"

У росіян є багато сил і можливість мобілізувати велику кількість живої піхоти, яка буде тут помирати,

– зауважив командир ЗСУ.

Попри те, що у Росії багато живої сили, ці окупанти не навчені та не мають бойового досвіду. Відтак, моральна складова такої армії буде на дуже низькому рівні.

У будь-якій війні важливе не лише вміння воїна, а й розуміння, навіщо він це робить. Водночас російські загарбники морально виснажені та не хочуть воювати.

Отже, навіть якщо окупанти спробують здійснити новий наступ на наші території, то українські захисники просто розтрощать їх колонами. А вже після цього відбудуться контрнаступальні дії з виходом до кордонів 1991 року.

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