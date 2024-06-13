Буданов ответил, возможно ли наступление оккупантов на Сумщине

Глава ГУР дал короткое интервью 12 апреля, в котором ответил на главные вопросы. Один из них касался возможного наступления россиян в Сумской области.

Россияне устроили провокацию в Рыжевке Сумской области. Рамзан Кадыров заявил, якобы его батальон захватил село, но в ВСУ опровергли это. Российский флаг в Рыжевке разминировали и уничтожили.

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Может ли Россия пойти в наступление на Сумщине

Там и сейчас идут пограничные такие попытки россиян (дестабилизировать ситуацию – 24 Канал), вылазки ДРГ и так далее. Но, слава богу, все необходимые меры уже приняты, и такого масштаба, как произошло, уже нет,

– прокомментировал начальник Главного управления разведки.

Коротко о других заявлениях Буданова

По мнению главного разведчика, армагеддона не будет. Да, он ранее говорил о тяжелом периоде для Украины, и этот период до сих пор продолжается. "Не переживайте, мы выстоим и победим", – заверил Буданов.

Поражение загоризонтной РЛС не приведет к эскалации. Вообще "красные линии" России – это блеф, игра на публику, ведь их пересекали уже много раз.

Разрешение бить по России западным оружием облегчит ситуацию на фронте. Россияне готовятся к этому, но им уже "поздно пить боржоми".

Дронами не выиграть войну – на оккупированную территорию должен зайти солдат с флагом. Здесь все неизменно, как и две или три тысячи лет назад.

Что надо знать о Рыжевке на Сумщине

В Легионе "Свобода России" высмеяли оккупантов. Бойцы заметили: Рыжевка отрезана от остальной Сумской области рекой и находится под контролем Теткино. Они существуют почти как единый населенный пункт, поэтому россияне давно установили там огневой контроль. "Ахмат" зашел в пустое село, чтобы снять видео, иронизируют легионеры.

Похожим образом высказались и аналитики DeepState. Они подчеркнули, что поселок в серой зоне еще с 2022 года. "Проблема Рыжевки – географическая. Село за рекой и фактически было сателлитом целого поселка Теткино", – написали эксперты.

Рыжевка так близко к России, что граница проходит там через дом. С государством-агрессором там общая улица. 24 Канал собрал, что известно об этом уникальном селе.