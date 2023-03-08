Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, говорится о Кременной, районе Северска и Белогоровки, направлении Бахмута.

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"Это почти один район в ширине примерно 70 километров – от Бахмута до Кременной. Они пытаются на этом участке фронта проводить наступательные действия. Для них это очень важно", – заявил он.

Когда будут наступать ВСУ

Полковник ВСУ в запасе убежден, как только оккупанты потеряют боевой потенциал, украинская армия пойдет в наступление. В настоящее время ВСУ обороняются. Он считает, что это оптимальный вариант для уничтожения противника.

После снижения боевого потенциала мы начнем двигаться и вблизи Бахмута, и вблизи того же Северска на Лисичанск. Очень перспективное выступление – Северск, Белогоровка, Лисичанск.

Роман Свитан уверен, что начало такого движения снизит давление с Бахмутского направления.

Военный эксперт отметил, что это может произойти из-за того, что ВСУ начнут заходить в тыл Попаснянской группировки врага, которая давит на Бахмут.

Возможные проблемы у окупантов

"И Кременная для россиян – очень проблематичный район, поскольку там наступать нам гораздо проще, чем россиянам обороняться", – рассказал полковник ВСУ в запасе.

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По его мнению, там достаточно неудобная для обороны местность. И после потери Кременной российская армия потеряет поставки с Валуйками в России. Оттуда, уверен Свитан, обеспечивают поставку и Попаснянской группировке оккупантов.

"Они пытаются в этих районах проводить наступательные действия исходя из парадигмы "лучшая оборона – это наступление". Но потенциал заканчивается", – сказал он.

При этом Роман Свитан отметил, что человеческий потенциал у врага все еще есть, хотя еще не готов.

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