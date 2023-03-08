Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, мовиться про Кремінну, район Сіверська та Білогорівки, напрям Бахмуту.

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"Це майже один район в ширині приблизно 70 кілометрів – від Бахмуту до Кремінної. Вони намагаються на цій ділянці фронту проводити наступальні дії. Для них це дуже важливо", – заявив він.

Коли будуть наступати ЗСУ

Полковник ЗСУ в запасі переконаний, щойно окупанти втратять бойовий потенціал, українська армія піде в наступ. Нині ж ЗСУ обороняються. Він вважає, що це оптимальний варіант для знищення противника.

Після зниження бойового потенціалу ми почнемо рухатися й поблизу Бахмуту, й в поблизу того ж Сіверська на Лисичанськ. Дуже перспективний виступ – Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ.

Роман Світан упевнений, що початок такого руху зменшить тиск з Бахмутського напрямку.

Військовий експерт зазначив, що це може статися через те, що ЗСУ почнуть заходити в тил Попаснянського угруповання ворога, яке тисне на Бахмут.

Можливі проблеми в окупантів

"І Кремінна для росіян – дуже проблематичний район, оскільки там наступати нам набагато простіше, ніж росіянам оборонятися", – розказав полковник ЗСУ в запасі.

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На його думку, там досить незручна для оборони місцевість. І після втрати Кремінної російська армія втратить постачання з Валуйками в Росії. Звідти, упевнений Світан, забезпечують постачання й Попаснянському угрупованню окупантів.

"Вони намагаються в цих районах проводити наступальні дії, виходячи з парадигми "найкраща оборона – це наступ". Але потенціал закінчується", – сказав він.

При цьому, Роман Світан зауважив, що людський потенціал у ворога все ще є, хоча ще не готовий.

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