Сорвали планы: эксперт оценил действия Сил обороны, остановивших наступление врага на Запорожье

Россияне, воспользовавшись резким изменением погоды, пытались продвинуться, в частности в районе Гуляйполе. Однако украинские силы подготовились к наступлению врага и сумели его остановить.

Эти наступательные действия стоили россиянам больших потерь – около 900 человек за сутки только на одном направлении. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, как украинским силам удалось удержать позиции и отбросить врага.

Какие потери понесли россияне из-за неудачного наступления?

Кузан отметил, что противник готовился к наступлению и перебрасывал резервы, в частности десантно-штурмовые подразделения, в район Гуляйполя, снимая их с Донецкого направления. Враг таким образом пытался исправить ситуацию, которая складывалась у него на этом участке фронта из-за постоянных атак украинских сил.

Накопив достаточно сил, противнику оставалось дождаться соответствующей погоды – тумана, чтобы единственным рывком переломить ситуацию. Результат этого все увидели в сводке Генштаба: 1700 убитых или раненых оккупантов, в том числе 900 на конкретном направлении. Это огромная цифра и это результат слаженной работы наших защитников,

– подчеркнул председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Украинские защитники подготовили лучшие рубежи обороны, заняли высоты, которые расположены восточнее Гуляйполя. Подготовка, по его словам, включала разведку, и наши командиры на том направлении и Генеральный штаб знали, как враг формирует свои подразделения, и по каким направлениям будет проводить наступление.

Стоит знать. В конце февраля 2026 года бойцы ГУР провели успешные наступательные операции в районе Степногорска Запорожской области. Во время операций были ликвидированы передовые штурмовые группы и много техники россиян, а также – десятки военнослужащих. Самое важное – удалось перерезать логистические связи противника, установив огневой контроль над ним.

"Это позволило сконцентрировать дополнительные резервы. Треть всех сил оккупантов, наступавших, были поражены именно нашими беспилотниками, несмотря на туман и плохую видимость. Также наши позиции дополнительно были обустроены стрелковым оружием, артиллерией, минометами. Все это не позволило врагу реализовать хотя бы минимальный план", – объяснил Сергей Кузан.

Скоординированное действие Сил обороны, по его мнению, позволило не просто отразить наступление врага, но и нанести ему такие потери, которые ему придется пополнять еще длительное время. Благодаря этому планы россиян на весеннюю наступательную кампанию были сорваны.

Однако глава Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что это не означает, что враг откажется от дальнейших наступлений. Однако у него уже точно будет недостаточно тех резервов, которые он подготовил для дальнейшего продвижения.

Что известно о неудачном наступлении врага на Запорожье?