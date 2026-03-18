Сорвали планы: эксперт оценил действия Сил обороны, остановивших наступление врага на Запорожье
Россияне, воспользовавшись резким изменением погоды, пытались продвинуться, в частности в районе Гуляйполе. Однако украинские силы подготовились к наступлению врага и сумели его остановить.
Эти наступательные действия стоили россиянам больших потерь – около 900 человек за сутки только на одном направлении. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, как украинским силам удалось удержать позиции и отбросить врага.
Какие потери понесли россияне из-за неудачного наступления?
Кузан отметил, что противник готовился к наступлению и перебрасывал резервы, в частности десантно-штурмовые подразделения, в район Гуляйполя, снимая их с Донецкого направления. Враг таким образом пытался исправить ситуацию, которая складывалась у него на этом участке фронта из-за постоянных атак украинских сил.
Накопив достаточно сил, противнику оставалось дождаться соответствующей погоды – тумана, чтобы единственным рывком переломить ситуацию. Результат этого все увидели в сводке Генштаба: 1700 убитых или раненых оккупантов, в том числе 900 на конкретном направлении. Это огромная цифра и это результат слаженной работы наших защитников,
– подчеркнул председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Украинские защитники подготовили лучшие рубежи обороны, заняли высоты, которые расположены восточнее Гуляйполя. Подготовка, по его словам, включала разведку, и наши командиры на том направлении и Генеральный штаб знали, как враг формирует свои подразделения, и по каким направлениям будет проводить наступление.
Стоит знать. В конце февраля 2026 года бойцы ГУР провели успешные наступательные операции в районе Степногорска Запорожской области. Во время операций были ликвидированы передовые штурмовые группы и много техники россиян, а также – десятки военнослужащих. Самое важное – удалось перерезать логистические связи противника, установив огневой контроль над ним.
"Это позволило сконцентрировать дополнительные резервы. Треть всех сил оккупантов, наступавших, были поражены именно нашими беспилотниками, несмотря на туман и плохую видимость. Также наши позиции дополнительно были обустроены стрелковым оружием, артиллерией, минометами. Все это не позволило врагу реализовать хотя бы минимальный план", – объяснил Сергей Кузан.
Скоординированное действие Сил обороны, по его мнению, позволило не просто отразить наступление врага, но и нанести ему такие потери, которые ему придется пополнять еще длительное время. Благодаря этому планы россиян на весеннюю наступательную кампанию были сорваны.
Однако глава Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что это не означает, что враг откажется от дальнейших наступлений. Однако у него уже точно будет недостаточно тех резервов, которые он подготовил для дальнейшего продвижения.
Что известно о неудачном наступлении врага на Запорожье?
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что россияне, воспользовавшись ухудшением погоды, попытались наступать в Донецкой области и Запорожье, а именно на отрезке Родинское – Гуляйполе, а также на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Россияне рассчитывали, что туман и дождь 17 и 18 марта позволят им незаметно продвинуться вперед. Однако как только в полночь первые штурмовые группы начали двигаться, они попали под удар Сил обороны.
Утром 17 марта оккупанты пошли в массированное наступление, привлекая пехоту, бронетехнику, мотоциклы и даже конные подразделения. Штурмы одновременно проходили на более десяти участках фронта, но россияне понесли сокрушительные потери. Боевые действия также продолжались ночью 18 марта, во время которых также погибли многие россияне. За полтора суток враг потерял 900 человек.