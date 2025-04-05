Ситуация на Лиманском направлении

Штурмовые подразделения 144-й мотострелковой дивизии пытаются прорваться в Катериновку и закрепиться там практически без перерыва. Кроме того, враг достаточно интенсивно атакует в направлении сел Новое и Зеленая Долина. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Однако после недавнего прорыва в тактической зоне на 7 километров в сторону Катериновки и на 4 километра в сторону Зеленой Долины, противник несколько суток не может продвинуться дальше в северном или северо-западном направлении. Как следствие, в полосе соседней 3-й МСД россияне не могут достичь весомого результата.

Стоит отметить, что 144-я МСД 20-й ЗВА была введена в бой противником на этом направлении практически всем своим составом.

Сейчас становится понятным смысл перевода основных усилий командования 20-й ЗВА с направления Ивановка – Колодязи на север и северо-запад от него. Очевидно, временно отказавшись от прорыва в направлении Лимана противник пытается "отрезать" выступление наших войск между Копанками и Катериновкой усилиями 144-й МСД 20-й ЗВА и 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии, которая пытается наступать на северном фасе, в направлениях Райгородка – Чернещина и Первомайское – Копанки.

В этом контексте перегруппировка двух частей из состава 2-й МСД и 4-й ТД из полосы 1-й ТА в полосу 20-й ЗВА совсем не выглядит рутинной. Очевидно, что командование противника спешит воспользоваться открывшейся у него, возможностью на Лиманском направлении для развития своих тактических успехов в полосе 20-й ЗВА.

Судя по всему, россияне будут пытаться в ближайшее время перебросить хотя бы часть этих сил и средств на плацдарм в районе Ивановки и ввести их в бой с него в северном и северо-западном направлениях.

Туманные перспективы "рывка на Константиновку"

Кажется, что введение в бой командованием противника частей и подразделений 150-й МСД из состава 8-й ЗВА, переброшенной сюда с бывшего Кураховского направления, не привело к быстрому успеху. Причем ни в направлении Нелиповка – Щербиновка, ни по рубежу Сухая Балка – Александрополь, хотя противник там и имеет продвижение.

Следует также подчеркнуть, что способ введения в бой 150-й МСД представляется довольно странным. Фактически, она действует на направлениях, существенно расходящихся, пытаясь наступать одновременно на север и запад.

Вполне возможно, что это связано с состоянием 51-й ЗВА, которая длительное время ведет изнурительные бои в Торецке и к югу от него. Не думаю, что недавно начатый отвод/замена ряда подразделений 132-й ОМСБр противника на ряде участков Торецкого направления можно оценивать как плановое. Вряд ли это связано исключительно с началом процесса переформирования этой бригады в одноименную дивизию 51-й ОМСБр. Скорее всего, 132-я ОМСБр просто уже не в состоянии эффективно наступать до Константиновки.

Сейчас россияне уже применили подразделения почти всех частей 150-й МСД на Торецком направлении:

68-го ТП,

163-го ТП,

102-го МСП

103-го МСП.

То же самое касается и второй дивизии 8-й ЗВА – 20-й МСД, которая развернула часть своих сил и средств по рубежу от Воздвиженки до Керамики. Теоретически ее пригнали сюда с целью усиления и обеспечения наступления отдельных подразделений 5-й ОМСБр 51-й ЗВА и 39-й ОМСБр 68-го армейского корпуса.

Но сейчас вместо этого она занимается обеспечением своего левого фланга – пытается взять под контроль район Елизаветовки. Без этого дальнейшие попытки продвинуться на север, в сторону Новой Полтавки и Тарасовки, очевидно, будут связаны с опасностью контратакующих действий ВСУ на ее фланге, практически идентичных тем, что сейчас происходят на Покровском направлении.

Судя по всему, к этим действиям уже привлечен ряд подразделений 242-го МСП и 255-го МСП этой дивизии вместе с подразделениями 39-й ОМСБр. Однако пока россиянам так и не удалось взять Елизаветовку. Кроме того, подразделения противника, которые вышли на трассу Покровск – Бахмут в районе дорожной развязки были отброшены контратакой ВСУ на юг от нее.

Поэтому сейчас перспективы гипотетического "рывка на Константиновку" с юга и юго-востока синхронно с действиями на Краматорском направлении по дирекции Часов Яр – Константиновка, которые якобы запланированы врагом на конец апреля, кажутся достаточно туманными.

Как развивается российское "наступление на Запорожье"

Фактически темпы наступления противника в полосе 58-й ЗВА в направлениях Долинка – Щербаки и Пятихатки – Степное пока упали до нуля. Хотя штурмовые подразделения 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии продолжают интенсивно и настойчиво атаковать, однако прорваться к северу от трассы Каменское – Орехов, на участке Степное – Щербаки, им пока не удается.

По ряду сообщений, командование 58-й ЗВА подтянуло в этот район пару батальонов из состава 100-й отдельной разведывательной бригады (в том числе, и подразделения ударных БПЛА). Однако эта информация несколько "туманна".

Уже за три недели активных боев на этом направлении россиянам удалось продвинуться на 2 – 2,2 километра, взять под контроль Пятихатки, закрепиться в окрестностях сел Степное, Малые Щербаки и Щербаки, а также подойти вплотную к дороге. Впрочем, всего этого врагу удалось достичь в первую неделю своей активизации, позже – темпы продвижения резко упали.

Судя по всему, командование 58-й ЗВА россиян рассчитывает в ближайшее время получить усиление благодаря частям из состава так называемой "Курской группы войск". А именно 56-й десантно-штурмовой полк может присоединиться к двум полкам 7-й десантно-штурмовой дивизии, которые уже развернуты в полосе 58-й ЗВА. Там же может появиться вся 76-я десантно-штурмовая дивизия. Или как альтернативный вариант – сюда может быть перегруппирована одна из бригад морской пехоты.

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Очевидной задачей оккупантов, которые атакуют позиции ВСУ в районе Щербаков, по моему мнению, является хребет высот, расположенный к западу от города Орехов. Контроль за ним позволит противнику "накрывать" своими беспилотниками и артиллерией дорогу от Орехово на Камышеваху (то есть основную коммуникацию всего Ореховского района обороны ВСУ).

Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время усилия российского командования могут быть перенесены с нынешнего "активного" сектора в полосе 19-й МСД, на соседний, расположенный несколько восточнее (например, в направлении Нестерянка – Новоандреевка).

По моему мнению, то самое "наступление на Запорожье", о котором недавно упоминал наш верховный главнокомандующий, вполне может быть попыткой обойти с флангов весь Ореховский район обороны ВСУ уже привычным для нас методом – фланговыми обходными "ударами". Один – с рубежа Щербаки – Нестерянка к высотам к западу от Орехово, второй – от рубежа Мирное – Новопокровка к высотам, расположенным к востоку от города.