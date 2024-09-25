Специалисты Института изучения войны считают, что российские наступательные операции под Угледаром и Покровском взаимоусиливаются друг другом. Вероятно, они имеют целью растянуть украинские силы на широком фронте в Донецкой области.

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Хотят заставить украинскую группировку отступить

Аналитики отмечают, что российские войска продвинулись в восточный Угледар до улицы 12 Десантников, Кроме этого, украинские и российские источники подтверждают сообщения, что российские войска прорвались на восток Угледара в период с 23 по 24 сентября.

Оккупанты также пытаются продвинуться на северо-восточном фланге Угледара через Водяное и юго-западном фланге через Пречистовку. Таким образом они, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре и заставить ее отступить.

Эксперты предполагают, что российские войска способны полностью захватить контроль над Угледаром. Однако скорость и легкость этого потенциального захвата будет зависеть, в частности, от стратегических решений, принятых украинскими силами.

Украинские военные взвешивают варианты обороны Угледара с возможностью российского отступления, если им удастся сорвать российские попытки окружить город. Эксперты предполагают, что российские войска могут столкнуться со значительными трудностями при прорыве населенного пункта, который украинские защитники укрепляли более двух лет.

Захват Угледара не изменит ход событий

Продвижение россияне у Угледара может осложниться погодными условиями, ведь скоро, вероятно, начнутся осенние дожди. В то же время российские войска уже пробовали захватить Угледар в конце 2022 и в начале 2023 года. Обе попытки привели к значительным потерям российского личного состава и техники, одновременно предоставив украинским войскам возможность и в дальнейшем укреплять населенный пункт, а также наблюдать за тем, как российская группировка в этой местности планирует и проводит наступательные операции.

Потенциальный захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области,

– говорится в сводке.

Угледар не является особо важным логистическим узлом. Потенциальный захват Угледара также не обязательно предоставит российским войскам выгодную позицию.