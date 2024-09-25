Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські наступальні операції під Вугледаром і Покровськом взаємопідсилюються одне одним. Ймовірно, вони мають на меті розтягнути українські сили на ширшому фронті в Донецькій області.

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Хочуть змусити українське угруповання відступити

Аналітики зазначають, що російські війська просунулися в східний Вугледар до вулиці 12 Десантників, Крім цього, українські та російські джерела підтверджують повідомлення, що російські війська прорвалися на схід Вугледара в період з 23 по 24 вересня.

Окупанти також намагаються просунутися на північно-східному фланзі Вугледара через Водяне та південно-західному фланзі через Пречистівку. У такий спосіб вони, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі та змусити його відступити.

Експерти припускають, що російські війська здатні повністю захопити контроль над Вугледаром. Однак швидкість і легкість цього потенційного захоплення буде залежати, зокрема, від стратегічних рішень, прийнятих українськими силами.

Українські військові зважують варіанти оборони Вугледара з можливістю російського відступу, якщо їм вдасться зірвати російські спроби оточити місто. Експерти припускають, що російські війська можуть зіткнутися зі значними труднощами при прориві населеного пункту, який українські захисники укріплювали понад два роки.

Захоплення Вугледара не змінить хід подій

Просування росіяни біля Вугледара може ускладнитись погодними умовами, адже скоро, ймовірно, почнуться осінні дощі. Водночас російські війська вже пробували захопити Вугледар наприкінці 2022 та на початку 2023 року. Обидві спроби призвели до значних втрат російського особового складу і техніки, водночас надавши українським військам можливість і надалі укріплювати населений пункт, а також спостерігати за тим, як російське угруповання у цій місцевості планує та проводить наступальні операції.

Потенційне захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області,

– мовиться у зведенні.

Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом. Потенційне захоплення Вугледара також не обов'язково надасть російським військам вигідну позицію.