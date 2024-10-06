Это вынужденная мера для российского командования, потому что ресурса в армии России не хватает. Послужила этому и начатая украинскими силами в августе 2024 года Курская операция, из-за чего враг был вынужден перетащить войска на Курщину. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала отметил, что в 2024 году у россиян происходит процесс формирования наиболее важных направлений.

Смотрите также Одна вероятная цель: в разведке Британии предположили, куда враг может продвигаться после Угледара

4 приоритетных участка фронта для оккупантов

Кроме Покровского направления, которое сформировалось как приоритетное для противника еще в 2023 году, когда началось наступление на Авдеевку, в перечне еще 3.

Это Краматорский, Торецкий, Кураховский. Все они между собой связаны, особенно Покровско-Кураховский. Перед россиянами встает такой непростой укрепрайон как Селидово. Без его захвата они не смогут начать наступление на Покровск,

– отметил Коваленко.

Селидово, по словам военно-политического обозревателя, постепенно превращается в такое препятствие, как Угледар на пути к Богоявленке. Селидово в отличие от Угледара – это полноценный укрепрайон, который россиянам будет крайне трудно взять даже имея тотальное количественное преимущество.

Почему давление врага уменьшится

Коваленко отметил, что ресурса для ведения боевых действий на соответствующих участках фронта противнику надо будет привлечь огромное количество. При этом враг будет вынужден в течение октября 2024 года продолжать насыщать свою группировку в Курской области. С его слов, она увеличится до 48 – 50 тысяч бойцов к концу этого месяца.

Это все будет влиять на возможности обеспечения всех этих направлений необходимым количеством ресурсов. На одном из них будет уменьшено давление, присутствие там сил и средств противника, поэтому и будет происходить процесс торможения и уменьшения интенсивности общенаступательных действий по сравнению с тем, что мы наблюдали большую часть 2024 года,

– подытожил Коваленко.

Официально! В Генштабе ВСУ отчитались, что за минувшие сутки по состоянию на 6 октября на Краматорском направлении оккупанты совершили 10 атак. На Торецком враг атаковал 15 раз. На Покровском украинские защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Селидово и Крутой Яр. На Кураховском направлении Силы обороны Украины отбили 26 атак.