Це вимушена міра для російського командування, бо ресурсу в армії Росії не вистачає. Дається в знаки й розпочата українськими силами в серпні 2024 року Курська операція, через що ворог був змушений перетягнути війська на Курщину. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу зазначив, що у 2024 році у росіян відбувається процес формування найбільш важливих напрямів.

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4 пріоритетні ділянки фронту для окупантів

Окрім Покровського напрямку, який сформувався як пріоритетний для противника ще у 2023 році, коли почався наступ на Авдіївку, в переліку ще 3.

Це Краматорський, Торецький, Курахівський. Всі вони між собою пов'язані, особливо Покровсько-Курахівський. Перед росіянами постає такий непростий укріпрайон як Селидове. Без його захоплення вони не зможуть розпочати наступ на Покровськ,

– зауважив Коваленко.

Селидове, зі слів військово-політичного оглядача, поступово перетворюється на таку перешкоду, як Вугледар на шляху до Богоявленки. Селидове на відміну від Вугледара – це повноцінний укріпрайон, який росіянам буде вкрай важко взяти навіть маючи тотальну кількісну перевагу.

Чому тиск ворога зменшиться

Коваленко наголосив, що ресурсу для ведення бойових дій на відповідних ділянках фронту противнику треба буде залучити величезну кількість. При цьому ворог буде змушений протягом жовтня 2024 року продовжувати насичувати своє угруповання в Курській області. З його слів, воно збільшиться до 48 – 50 тисяч бійців до кінця цього місяця.

Це все буде впливати на можливості забезпечення усіх цих напрямків необхідною кількістю ресурсів. На одному з них буде зменшено тиск, присутність там сил та засобів противника, тому й буде відбуватися процес гальмування та зменшення інтенсивності загальнонаступальних дій у порівнянні з тим, що ми спостерігали більшу частину 2024 року,

– підсумував Коваленко.

Офіційно! В Генштабі ЗСУ прозвітували, що за минулу добу станом на 6 жовтня на Краматорському напрямку окупанти здійснили 10 атак. На Торецькому ворог атакував 15 разів. На Покровському українські захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак.