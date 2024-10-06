Про це пише видання The New York Times, передає 24 Канал.

Дивіться також Розстрілював поранених і сам отримав кулю: інструктор "Єнот" як обличчя армії Росії

Ситуація біля Вугледара

Роман, командир, який обороняв Вугледар у складі 72-ї української бригади, сказав, що коли російські війська зосереджують свої зусилля на певній ділянці, вони можуть прорвати українську оборону. Він додав, що до кінця літа росіяни мали перевагу 10:1 в артилерійських системах навколо Вугледара.

Як одна з наших артилерійських систем може битися з 10 їхніми?

– запитав Роман, за військовими правилами називаючи лише своє ім’я.

Журналісти зазначають, що наразі Україна використовує тактику "повільного відступу", щоб мінімізувати свої та максимізувати ворожі втрати.

"Зрештою, Україна сподівається, що зростаючі втрати Росії зроблять війну нежиттєздатною для Кремля, перш ніж вона стане такою для Києва", – пише NYT.