Проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению, – Буданов о вероятности наступления с Севера

Россияне планируют в ближайшее время мобилизовать 300 тысяч солдат. Глава ГУР Кирилл Буданов ответил, повлияет ли это на наступление россиян на Востоке и Севере в ближайшие месяцы

За словами Буданова, что атака россиян с Севера возможна, ведь она продолжается уже. Он отмечает, что тенденция на обострение и игнорировать проблему нельзя.

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Угроза наступления россиян с Севера

Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с Севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с Севера, все сразу – а может, не будет?

– отмечает Буданов.

Отвечать на вопрос, будет ли это Сумское или Черниговское направление, глава ГУР не стал. Он отметил, что это может спровоцировать панику. Зато Буданов сказал, что проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению.

По словам главы разведки, катастрофы в этом нет, но не увидеть проблем не получится.

"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", – говорит Буданов.

Как рассказывал министр Рустем Умеров, Россия имеет около 500 тысяч военных в Украине и у границ. В то же время в ЦПД отмечали, что враг планирует запустить ИПСО об открытии второго фронта из Беларуси.