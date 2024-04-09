Такое мнение 24 Каналу высказал военный журналист Сергей Ауслендер, отметив, что россияне не придерживаются военной науки. Они не концентрируют свои силы в одном месте.
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Равномерное давление на линии фронта
По мнению Ауслендера, россияне хотят добиться прорыва. Возможно почувствовав, что ВСУ сейчас не могут вести наступательные действия. Россияне думают, что именно из-за "ослабления сопротивления" со стороны Украины им и удалось захватить Авдеевку. Однако это не совсем так.
Россияне перешли к равномерному давлению по всей линии фронта в надежде, что где-то "треснет", что где-то получится сделать оперативный прорыв, а это где-то 100 километров вглубь территории Украины. Пока предпосылок этого я не вижу,
– отметил военный журналист.
По словам Ауслендер, россияне имеют достаточное количество техники на базах хранения. Она достаточно старая, но ездит, стреляет и дает возможность продолжать наступательные действия с непонятными целями.
"Понятно, что они (россияне – 24 Канал) вряд ли пойдут на Киев, Харьков. Однако их задача, путем своих больших потерь, "перемалывать" украинские войска. Пока украинцам удается держать фронт стабильным, но российское руководство делает все, чтобы прорваться", – заметил военный журналист.
Ползучее наступление
Также он добавил, что такие действия россиян противоречат военной науке, важнейшим принципом которой является концентрация силы, тогда можно делать наступление и развивать свой успех.
Россияне используют тактику ползучего наступления. Здесь продвинулись на 200 метров, здесь на 500 метров, на километр и т.д.,
– сказал Ауслендер.
Часов Яр
Сейчас россияне имеют успех в Часовом Яру. По словам Ауслендера, они "зацепились" за его окраину и хотят вытеснить оттуда украинских военных.
"Контроль над Часовым Яром даст россиянам контроль над высотами и визуальный контроль над большой территорией", – прокомментировал военный журналист.
Ситуация на линии фронта: последние новости
- Россияне начали применять на поле боя наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом АГС-17. Обе роботизированные платформы были уничтожены нашими военными с помощью FPV-дронов.
- На Бахмутском направлении отражено 14 атак в районах таких городов и сел: Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Клищеевка, Андреевка, Ступочки. Оккупанты постепенно продвигаются в сторону Часового Яра.
- Аналитики Института изучения войны считают, что из-за наступления, который планируют россияне, украинским военным придется принимать сложные решения относительно приоритетности в обороне. Украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону без оружия союзников, военная помощь сейчас задерживается.