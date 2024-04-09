Такое мнение 24 Каналу высказал военный журналист Сергей Ауслендер, отметив, что россияне не придерживаются военной науки. Они не концентрируют свои силы в одном месте.

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Равномерное давление на линии фронта

По мнению Ауслендера, россияне хотят добиться прорыва. Возможно почувствовав, что ВСУ сейчас не могут вести наступательные действия. Россияне думают, что именно из-за "ослабления сопротивления" со стороны Украины им и удалось захватить Авдеевку. Однако это не совсем так.

Россияне перешли к равномерному давлению по всей линии фронта в надежде, что где-то "треснет", что где-то получится сделать оперативный прорыв, а это где-то 100 километров вглубь территории Украины. Пока предпосылок этого я не вижу,

– отметил военный журналист.

По словам Ауслендер, россияне имеют достаточное количество техники на базах хранения. Она достаточно старая, но ездит, стреляет и дает возможность продолжать наступательные действия с непонятными целями.

"Понятно, что они (россияне – 24 Канал) вряд ли пойдут на Киев, Харьков. Однако их задача, путем своих больших потерь, "перемалывать" украинские войска. Пока украинцам удается держать фронт стабильным, но российское руководство делает все, чтобы прорваться", – заметил военный журналист.

Ползучее наступление

Также он добавил, что такие действия россиян противоречат военной науке, важнейшим принципом которой является концентрация силы, тогда можно делать наступление и развивать свой успех.

Россияне используют тактику ползучего наступления. Здесь продвинулись на 200 метров, здесь на 500 метров, на километр и т.д.,

– сказал Ауслендер.

Часов Яр

Сейчас россияне имеют успех в Часовом Яру. По словам Ауслендера, они "зацепились" за его окраину и хотят вытеснить оттуда украинских военных.

"Контроль над Часовым Яром даст россиянам контроль над высотами и визуальный контроль над большой территорией", – прокомментировал военный журналист.

Важно! В течение прошлых недель россияне не оставляли попыток наступления в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Основное направление удара врага – линия Богдановка – Ивановское. Часов Яр является целью россиян для дальнейшей оккупации Донецкой области.

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