Соответствующее сообщение опубликовали утром 15 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Как пограничники защищают Сумскую область

Бойцы 5 пограничного отряда уничтожили штурмовые группы противника. Украинские защитники использовали БпЛА.

Украинские пограничники уничтожили врага: смотрите видео

В сообщении говорится, что были уничтожены вражеские квадроциклы, средства связи и штурмовые группы россиян, которые пытаются зайти на территорию Сумской области.

Во время выполнения боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий, пограничники безжалостно уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи, которые являются законными целями Сил обороны Украины,

– заявили защитники.

Напомним, что в Сумской и Харьковской областях сейчас наблюдается угрожающая ситуация. Враг продолжает попытки продвинуться вглубь украинской территории и расширить зону боев.

Главнокомандующий Александр Сырский подтверждал, что россияне начали наступление на Сумскую и Харьковскую области. По его словам, враг пытается создать там буферную зону. Интенсивность наступательных действий только увеличивается.