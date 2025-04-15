Відповідне повідомлення опублікували зранку 15 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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Як прикордонники захищають Сумщину

Бійці 5 прикордонного загону знищили штурмові групи противника. Українські захисники використали БпЛА.

Українські прикордонники знищили ворога: дивіться відео

У повідомленні йдеться, що було знищено ворожі квадроцикли, засоби зв’язку та штурмові групи росіян, які намагаються зайти на територію Сумської області.

Під час виконання бойових завдань, на одній із ділянок ведення активних бойових дій, прикордонники безжалісно знищили штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку, які є законними цілями Сил оборони України,

– заявили захисники.

Нагадаємо, що у Сумській та Харківській областях наразі спостерігається загрозлива ситуація. Ворог продовжує спроби просунутися углиб української території та розширити зону боїв.

Головнокомандувач Олександр Сирський підтверджував, що росіяни розпочали наступ на Сумську та Харківську області. За його словами, ворог намагається створити там буферну зону. Інтенсивність наступальних дій лише збільшується.