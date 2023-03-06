Очень маловероятно, что российские войска продвинутся у Угледара: прогноз ISW

В Генштабе ВСУ заявили, что Шойгу требует взять Угледар. Причем говорится о взятии любой ценой.

Такое поручение Шойгу дал командующему восточным военным округом Рустаму Мурадову. Известно, что между ними вспыхнул конфликт на фоне того, что руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление на том направлении.

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Какую ситуацию прогнозируют под Угледаром

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что этот конфликт между высшим военным командованием России, вероятно, усугубит последствия огромных потерь личного состава и живой силы. Именно эти потери и ограничивают российские оперативные возможности в районе Угледара.

Очень маловероятно, что российские силы смогут вести любые концентрированные наступательные действия с нынешними деморализованными и деградированными силами в районе Угледара,

– заявили в ISW.

Ведь, по данным Генштаба ВСУ, после провала под Угледаром 155-я бригада морпехов тихоокеанского флота России отказывается идти в наступление. Более того, Кремль потерял контроль над формированием казачьего батальона "Степь/Тигр" возле Угледара.

По данным ISW, если бы Шойгу действительно поручил Мурадову возобновить наступление на Угледар, последнему понадобились бы новые резервы живой силы и техники, чтобы выполнить эти указания.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, Шойгу, вероятно, встретился с Мурадовым 4 марта, чтобы оценить возможность возобновления наступления вокруг Угледара. Однако неизвестно, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые ресурсы силы и техники.

Кроме того, маловероятно, что враги продвинутся в направлении Угледара достаточно далеко, чтобы поддерживать операции в других местах Донбасса. Ведь Угледар расположен ориентировочно в 24 километрах от Марьинки и Курахово и от трассы N15, которую ВСУ используют как наземную линию связи для операций в западной части Донецкой области. Аналитики ISW считают, что:

россиянам надо бы продвинуться на 24 километра, чтобы поддерживать операции на западных окраинах Донецка в направлении Марьинки или угрожать тыловым позициям ВСУ в направлении Курахового;

Россия не смогла продвинуться на 4 километра от Никольского и Павловки до Угледара во время последнего трехнедельного наступления, пытаясь захватить город.

"Вояж" Шойгу в Украине может свидетельствовать о новом витоке недоверия к Герасимову

Вероятная поездка Сергея Шойгу на фронт в Донецкой области может свидетельствовать, что в Кремле не доверяют командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову.

Аналитики предполагали, что, вероятно, минобороны России рассматривает вопрос о целесообразности опрокидывания резервов живой силы и техники в район Угледара для возобновления наступательных операций.

По данным ISW, минобороны России недавно подтвердило, что Мурадов является командующим в войне в Украине, а значительные потери под Угледаром, вероятно, нанесли ему значительный репутационный ущерб.

Следует заметить, что после поражения россиян у Угледара разведка Великобритании показала уничтоженную российскую технику, которую ВСУ разбили. Подробнее – читайте здесь.