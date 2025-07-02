Россияне сформировали новые подразделения в Чечне и собирают "вагнеров", – Волошин

Российская армия формирует несколько новых подразделений для поддержки штурмовых действий на Юге Украины. В частности, одно из них состоит из бывших "вагнеров".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Влада Волошина в эфире телемарафона.

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Что рассказал Волошин о планах России

По данным разведки Сил обороны Юга, россияне перебрасывают одно из вновь созданных подразделений на Юг, ведь Путин недавно объявил о дополнительной мобилизации 30 тысяч человек.

Они сформировали несколько новых подразделений, в частности, одно из них сформировано в Чечне, Ханкале. Его перебрасывают несколькими эшелонами на наше направление,

– сказал Волошин.

Он подчеркнул, что враг делает такой шаг, чтобы поддержать штурмовые действия малыми группами пехоты.

Также у разведки есть информация, что враг формирует небольшое подразделение из бывших "вагнеров", чтобы они штурмовали на Малиновском направлении. Их собирают из всех подразделений, которые есть на Юге.

Волошин отметил, что линия фронта является динамичной – именно поэтому не стоит спешить, говоря, что противник где-то продвинулся. Так он ответил на вопрос о продвижении врага в Малиновке.

По словам представителя Сил обороны Юга, россияне не прекращают активных штурмовых действий у Малиновки на Гуляйпольском направлении. Противник пытается проводить штурмы с высокой интенсивностью, чтобы украинцы не могли подтянуть силы для противодействия. Враг постоянно пытается увеличить темп и количество штурмовых действий.