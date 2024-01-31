ISW: возле Купянска россияне не демонстрируют способности проводить широкомасштабные маневры

С начала 2024 года Россия ведет новый этап своей зимне-весенней наступательной операции на границе Луганской и Харьковской областей. В американском Институте изучения войны проанализировали, способны ли оккупанты совершить оперативный прорыв на Купянском направлении.

Российские военные способны достичь “дополнительных преимуществ на тактическом уровне” вблизи Купянска в Харьковской области. Однако, как отмечают аналитики ISW, о стратегическом успехе в этом направлении речь не идет.

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Ситуация возле Купянска

В обзоре ISW отметили, что российские войска недавно достигли тактических успехов к юго-востоку от Купянска вдоль критически важной трассы Р07 Купянск-Сватово у Крохмального и, похоже, усиливают атаки на северо-запад и запад от Крохмального в направлении реки Оскол.

Аналитики подчеркнули слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что наступление России в Украине продолжается, а российские войска имеют целью выйти на реку Жеребец (на границе Харьковской и Луганской областей) и на административные границы Донецкой и Луганской областей.

По прогнозам главы ГУР МО, войска России не смогут достичь этих целей и вероятно будут "полностью истощены" к началу весны. В Институте изучения войны отметили, что заявления Кирилла Буданова согласуются с их оценками о том, что оккупанты активизировали наступательные действия в этом направлении с начала января 2024 года.

Способны ли россияне на оперативный прорыв

По мнению аналитиков, российские войска вероятно смогут получить определенные преимущества на тактическом уровне в районе Купянска. Однако, вряд ли смогут превратить их в более широкие механизированные маневры, необходимые для оперативно значимого продвижения, способного захватить большую территорию в Харьковской области и продвинуться к административным границам Луганской и Донецкой областей.

В ISW констатировали, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа России, действующие в районе Купянска, способны вести фронтальные наступления во главе с пехотой. Однако, как отметили аналитики, эти подразделения не продемонстрировали способностей проводить широкомасштабные механизированные маневры после того, как были развернуты на этом участке фронта более года назад.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки: