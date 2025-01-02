Наев ответил, планировали ли оккупанты наступление на Севере

Бывший командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев ответил, намеревались ли российские захватчики наступать на Севере. Также генерал-лейтенант оценил, могли бы оккупанты сделать это сейчас.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Наева NV.

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Наев о планах россиян по наступлению на Севере

Генерал-лейтенант отметил, что любые военные планы имеют место быть. Однако для того, чтобы выполнить такие задачи, оккупантам необходимо создать соответствующие группировки. Нужен ресурс. Впрочем, сейчас весь привлечен на Юге и Востоке, поэтому сложно создать дополнительные группировки.

Наев отметил, что оккупанты пошли на прием на военную службу по контракту и объявления и проведения мобилизации. Создали группировку в Курской, Брянской областях. Сейчас она называется "Север". Группировка "Суджа" пытается оттеснить украинских защитников из Курской области.

Для того чтобы наступать, такие группировки должны быть созданы, а для них нужен ресурс. Пока они привлечены на Востоке и Юге, пока наши войска уничтожают их там, дополнительные направления создать сложно,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Также рассказал, что сейчас Россия создает 2 мотострелковые дивизии. Оккупанты проводят организационные мероприятия в некоторых объединениях. В частности, путем переформатирования хотят создать 5 – 6 объединений.

"Когда они выполнят стратегические задачи на территории Донецкой и Луганской областей и у них высвободится ресурс, такие угрозы станут более наполненными. По состоянию на сейчас, планы есть, но ресурса пока нет", – подытожил Наев.