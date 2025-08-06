Украинские военные зашли в тыл оккупантов в Сумской области. Бойцы подразделения "Тимур" ликвидировали более 330 россиян, еще 550 ранены.

Украинские силы остановили российское наступление на Сумщине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о спецоперации ГУР?

На Сумском направлении украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию и остановить российское продвижение. По информации украинской разведки, очередную успешную спецоперацию провело элитное подразделение "Тимур".



Карта боевых действий / The Telegraph

Бойцы проникли в тыл врага и уничтожили более 330 российских солдат в ближнем бою. Еще более 550 оккупантов ранены.

Украинская разведка опубликовала видео с кадрами боевой операции, во время которой наши защитники зачищают позиции оккупантов на Сумском направлении, работают артиллерия и гранатометчики, военные уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов и точных авиационных ударов.

Эта операция нарушила цепи снабжения противника, а перехваченные переговоры оккупантов свидетельствуют о панике и страхе россиян продолжать боевые действия. Они открыто выражают нежелание выполнять приказы и придумывают причины, чтобы избежать столкновения с украинскими защитниками.

К слову, ранее Россия пыталась создать так называемую "буферную зону" вдоль северо-восточной границы Украины. Впрочем, украинская армия не только остановила наступление, но и отбила несколько населенных пунктов.

Ситуация на Сумщине остается напряженной, но контролируемой. Украинские силы продолжают сдерживать врага и наносить точечные удары по его тылам.