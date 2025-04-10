Военный эксперт Сергей Грабский в интервью 24 Канала оценил угрозу оккупации Харькова и Сум, а также возможное наступление с белорусской территории на Украину.

Интересно Россия использует широкую сеть рекламы для вербовки китайцев на войну, – The Guardian

Какова угроза наступления на Сумы и Харьков

Грабский обратил внимание на то, в каком контексте генерал Александр Сырский высказался относительно российского наступления на Сумскую и Харьковскую области. Он отметил – не дословно, но близко к оригиналу – что на фоне мирных переговоров между Россией и Соединенными Штатами, а также между США и Украиной, Россия фактически начала наступательные действия на северном направлении.

Важно осознавать: должность генерала, особенно такого уровня, как у Сирского, – это не только военная, но и политическая. Его заявление – это часть более широкого месседжа, подготовленного к встрече "Коалиции решительных", которая происходит прямо сейчас. Этим сообщением главком акцентирует внимание наших союзников на том, что противник не намерен прекращать боевые действия. Это то, что должно было бы быть очевидным с самого начала и точно не должно успокаивать западных партнеров.

Что касается реальной ситуации: на сегодня на территориях Харьковщины и Сумщины не зафиксировано такой концентрации войск России, которая могла бы непосредственно угрожать Харькову или Сумам. Российские силы не имеют там достаточного боевого потенциала.

Как отмечает Константин Машовец – и я с ним полностью согласен – группировка противника пока способна лишь создать зону напряжения глубиной до 10 километров и шириной до 30 километров. Это входит в пределы тактических действий,

– подчеркнул военный эксперт.

Уже было много разговоров о возможных сценариях весенне-летней кампании. Речь идет о том, что враг пытается создать дополнительную зону боевого напряжения, которая заставит Украину отвлекать часть сил и средств. Но важно понимать, что речь не только о Харьковской и Сумской областях.

О Курской и Белгородской областях

Генерал Сырский не упомянул о ситуации на Курщине и Белгородщине. Однако и там продолжаются бои. Украинские силы проводят зеркальные действия – создают "буферную зону", чтобы оттеснить противника и минимизировать угрозы с его стороны.

Например, во время одного из недавних боев украинские военные уничтожили 13 – 15 единиц российской техники – это серьезный результат. Это свидетельствует о том, что противник воспринимает наши рейдовые действия как мощную угрозу и вынужден удерживать на неактивных участках фронта значительные силы и средства.

Также факт использования техники подтверждает: Россия опасается прорыва украинских сил и пытается сохранять мобильность, чтобы реагировать на наши действия,

– пояснил Сергей Грабский.

Итак, ситуация остается напряженной – это война. Но пока реальной угрозы непосредственно Харькову и Сумам не существует.

Чем опасны учения в Беларуси

Что касается серии учений "Запад" в Беларуси, Сергей Грабский следит за ними с 2017 года. По его словам, такие учения стратегического уровня всегда имеют последствия. На основе их результатов делаются выводы, которые влияют на дальнейшую подготовку и развертывание дополнительных сил.

В частности, после учений 2021 года и начала широкомасштабной агрессии на территории Беларуси с апреля 2022 года началась непрерывная серия мероприятий мобилизации и подготовки войск для увеличения потенциала белорусского корпуса российской армии.

Важно подчеркнуть, что армия Беларуси на самом деле является частью российских сил. Вероятность того, что это независимое войско, мала, ведь командование большинства ее подразделений обучалось в московских академиях, где идет активная идеологическая обработка. Поэтому можно с уверенностью сказать, что со стороны Беларуси не будет никакого восстания против Москвы.

Что касается специфики учений, то они в основном не были направлены непосредственно против Украины,

– отметил военный эксперт.

Например, во время учений 2017 года упоминалась условная страна "Вейшнория", которая по характеристикам напоминала Литву. Те учения ориентировались против стран Балтии и Польши. Поэтому Грабский не считает, что эти учения обязательно приведут к атаке на Украину, ведь есть важный фактор – география.

Вейшнория Виртуальное государство, что в соответствии с легендой военных учений "Запад-2017" является условным противником союза России и Беларуси.

Нет ни одного танка или тяжелой бронированной техники, которая могла бы легко двигаться через болота или леса. Кроме того, из Беларуси в Украину существует лишь несколько направлений, и они сейчас ограничены. Украина, в частности, установила полмиллиона противотанковых мин на белорусско-украинской границе. Каждая противотанковая мина "защищена" 3 – 4 противопехотными минами, что еще больше усложняет наступление.

Россия действительно может использовать эти учения для развертывания дополнительных войск на территории Беларуси. Это может создать угрозу не только для Украины, но и для Польши и стран Балтии. Поэтому важно осознавать серьезность ситуации и понимать, что эти учения могут привести к масштабной эскалации.

Как сказал глава немецкой разведки, это лето может стать последним мирным летом Европы. Поэтому мы должны четко осознавать реалии и угрозу, которые составляют эти учения,

– подчеркнул Сергей Грабский.

В общем, стратегические учения, проводимые вблизи границ других государств, всегда являются серьезной угрозой национальной безопасности тех стран, на территории которых они происходят. Украина находится на пороге новой фазы противостояния, и это может привлечь не только наши Силы обороны, но и войска других стран.