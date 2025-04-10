Військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю 24 Каналу оцінив загрозу окупації Харкова та Сум, а також можливий наступ з білоруської території на Україну.

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Яка загроза наступу на Суми і Харків

Грабський звернув увагу на те, у якому контексті генерал Олександр Сирський висловився щодо російського наступу на Сумську та Харківську області. Він зазначив – не дослівно, але близько до оригіналу – що на тлі мирних переговорів між Росією і Сполученими Штатами, а також між США та Україною, Росія фактично розпочала наступальні дії на північному напрямку.

Важливо усвідомлювати: посада генерала, особливо такого рівня, як у Сирського, – це не лише військова, а й політична. Його заява – це частина ширшого меседжу, підготовленого до зустрічі "Коаліції рішучих", яка відбувається просто зараз. Цим повідомленням головком акцентує увагу наших союзників на тому, що противник не має наміру припиняти бойові дії. Це те, що мало б бути очевидним із самого початку й точно не повинно заспокоювати західних партнерів.

Що ж до реальної ситуації: станом на сьогодні на територіях Харківщини та Сумщини не зафіксовано такої концентрації військ Росії, яка могла б безпосередньо загрожувати Харкову чи Сумам. Російські сили не мають там достатнього бойового потенціалу.

Як зазначає Костянтин Машовець – і я з ним повністю згоден – угруповання противника наразі здатне лише створити зону напруження глибиною до 10 кілометрів і шириною до 30 кілометрів. Це входить у межі тактичних дій,

– наголосив військовий експерт.

Вже було багато розмов про можливі сценарії весняно-літньої кампанії. Йдеться про те, що ворог намагається створити додаткову зону бойового напруження, яка змусить Україну відволікати частину сил і засобів. Але важливо розуміти, що мова не лише про Харківщину та Сумщину.

Про Курщину і Білгородщину

Генерал Сирський не згадав про ситуацію на Курщині та Білгородщині. Однак і там тривають бої. Українські сили проводять дзеркальні дії – створюють "буферну зону", щоб відтіснити противника та мінімізувати загрози з його боку.

Наприклад, під час одного з нещодавніх боїв українські військові знищили 13 – 15 одиниць російської техніки – це серйозний результат. Це свідчить про те, що противник сприймає наші рейдові дії як потужну загрозу і змушений утримувати на неактивних ділянках фронту значні сили та засоби.

Також факт використання техніки підтверджує: Росія побоюється прориву українських сил і намагається зберігати мобільність, щоби реагувати на наші дії,

– пояснив Сергій Грабський.

Отже, ситуація залишається напруженою – це війна. Але наразі реальної загрози безпосередньо Харкову та Сумам не існує.

Чим небезпечні навчання в Білорусі

Що стосується серії навчань "Захід" у Білорусі, Сергій Грабський слідкує за ними з 2017 року. За його словами, такі навчання стратегічного рівня завжди мають наслідки. На основі їх результатів робляться висновки, які впливають на подальшу підготовку і розгортання додаткових сил.

Зокрема, після навчань 2021 року і початку широкомасштабної агресії на території Білорусі з квітня 2022 року розпочалася безперервна серія заходів мобілізації та підготовки військ для збільшення потенціалу білоруського корпусу російської армії.

Важливо підкреслити, що армія Білорусі насправді є частиною російських сил. Імовірність того, що це незалежне військо, мала, адже командування більшості її підрозділів навчалося в московських академіях, де йде активна ідеологічна обробка. Тому можна з певністю сказати, що з боку Білорусі не буде ніякого повстання проти Москви.

Щодо специфіки навчань, то вони здебільшого не були спрямовані безпосередньо проти України,

– зазначив військовий експерт.

Наприклад, під час навчань 2017 року згадувалася умовна країна "Вейшнорія", яка за характеристиками нагадувала Литву. Ті навчання орієнтувалися проти країн Балтії та Польщі. Тому Грабський не вважає, що ці навчання обов'язково призведуть до атаки на Україну, адже є важливий фактор – географія.

Вейшнорія Віртуальна держава, що відповідно до легенди військових навчань "Захід-2017" є умовним супротивником союзу Росії та Білорусі.

Немає жодного танку чи важкої броньованої техніки, яка могла б легко рухатися через болота чи ліси. Окрім того, з Білорусі до України існує лише кілька напрямків, і вони зараз обмежені. Україна, зокрема, встановила півмільйона протитанкових мін на білорусько-українському кордоні. Кожна протитанкова міна "захищена" 3 – 4 протипіхотними мінами, що ще більше ускладнює наступ.

Росія дійсно може використати ці навчання для розгортання додаткових військ на території Білорусі. Це може створити загрозу не лише для України, а й для Польщі та країн Балтії. Тому важливо усвідомлювати серйозність ситуації і розуміти, що ці навчання можуть призвести до масштабної ескалації.

Як сказав голова німецької розвідки, це літо може стати останнім мирним літом Європи. Тому ми повинні чітко усвідомлювати реалії і загрозу, які становлять ці навчання,

– підкреслив Сергій Грабський.

Загалом, стратегічні навчання, що проводяться поблизу кордонів інших держав, завжди є серйозною загрозою національній безпеці тих країн, на території яких вони відбуваються. Україна перебуває на порозі нової фази протистояння, і це може залучити не лише наші Сили оборони, а й війська інших країн.