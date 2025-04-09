Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Дмитрия Лиховия.

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Почему наступление на Сумщину и Харьковщину – не повод для паники

В интервью 9 апреля Сырский заявил, что Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. И во многих соцсетях, в частности телеграм-каналах, его слова превратились в панические заголовки.

Если не прибегать к манипуляциям и почитать первоисточник – интервью главкома Сырского "Левому берегу", то даже без дополнительных знаний очевидно, что о принципиальных изменениях на фронте речь не идет. А об интенсивных боевых действиях на фронте ежедневно и каждый вечер говорят и Генштаб, и президент,

– написал Лиховий.

Он подчеркнул: главком сказал, что ситуация на фронте кардинально не изменилась. Но наступательные действия противника на всех основных направлениях увеличились почти вдвое.

"Противник за прошедшие несколько недель действительно успел усилить давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничье Сумщины. Фактически, это часть тех наступательных действий, которые оккупанты начали еще в мае 2024 года. При этом ситуация остается стабильной. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительную операцию, а на некоторых участках (например, на границе с Белгородской областью России, и не только на границе) – прибегают к мерам активной обороны и имеют успех", – акцентировал спикер Генштаба.

Дмитрий Лиховий напомнил, что захватнические планы России не являются чем-то новым для Украины. Однако россияне известны своими намерениями взять что-то "за три дня". А в Сумах и Харькове выставлена эшелонированная оборона и подготовлены фортификации.

"Поэтому активизация противника на севере Сумщины и Харьковщины – констатация факта, но не повод для разгона хайпожорских заголовков", – завершил Лиховий.

Добавим, что в Центре противодействия дезинформации призвали различать наступление на Сумщину и Харьковщину и наступление на Сумы и Харьков. Конкретно областным центрам сейчас ничего не угрожает.