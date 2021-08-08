Талибы наступают: боевики захватили столицы двух афганских провинций

Пока миротворческие миссии покидают Афганистан, талибы продолжают наступление. Боевики захватывают столицы афганских провинций.

Под их контроль уже перешли Сари-Пуль и Кундуз. Они расположены на севере страны.

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Местные чиновники скрываются

По словам местных депутатов, талибы после двух дней боев захватили Сари-Пуль – столицу одноименной провинции на севере Афганистана. Боевики взяли под контроль все правительственные сооружения в городе, в частности:

офис губернатора;

штаб-квартиру полиции.

Местные чиновники скрываются на военной базе в километре от центра Сари-Пуля, который талибы обстреливают из пушек.

Талибы объявили о взятии города Кундуз

За первое полугодие 2021 года зафиксировали более 5 100 жертв среди гражданского населения, пострадавших от нападений талибов.

По информации издания AFP, талибы захватили и город Кундуз в одноименной провинции. Как отметили местные корреспонденты, "Талибан" занял все основные сооружения в городе.

Соответствующую информацию подтвердили и представители местных властей. Сами же талибы также объявили о взятии города.

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