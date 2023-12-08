Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что там оккупанты пытаются атаковать. Он добавил, что перераспределять резервы, которые есть в управлении Тарнавского, довольно сложно.
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"Больше внимания уделяют Авдеевке. В направлении Работиного, исходя из задач, сил и средств, передаваемых нам, выполняют задачи расширения флангов. Это очень важно. Дошли до второй линии обороны", – сказал Свитан.
Сейчас украинской армии нужно укреплять и расширять фланги – хотя бы на 20 километров. Все, чтобы потом можно было завести войска и двигаться дальше в сторону Токмака.
Это движение не остановлено, оно продолжается. Просто интенсивность уменьшена из-за двух факторов,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Речь идет о погоде и достаточном количестве резервов, которые сейчас в основном привлекают для поддержки гарнизонов в Марьинке и Авдеевке.
Движется ли украинская армия в направлении Токмака: смотрите видео
Перспективы ВСУ на Юге
Зимой украинская армия может двигаться по левобережью Днепра в Херсонской области. Там глинисто-песчаные почвы, поэтому даже в мокром состоянии там проедет гусеничная техника.
Лётчик-инструктор убежден, что там нужно выполнить не менее 2 – 3 задания. В частности:
- Отодвинуть линию боевого столкновения с россиянами от правобережья. В том числе, от Херсона. Все, чтобы оккупанты не смогли обстреливать населенные пункты с артиллерии.
- Создать оперативный плацдарм и выполнять определенные действия по освобождению юго-западной части левого берега Днепра – от Кинбурнской косы до Скадовска.
"Можно создать серьезный оперативный плацдарм этой зимой. Буквально завтра начать. Нас сдерживать может только наличие сил, средств, резервов и боеприпасов. Как только будет в достаточном количестве – можно выполнять эту задачу", – отметил Свитан.
Как создать проблемы врагу
Оккупанты используют Скадовск как военно-морской хаб. Далее военная амуниция врага следует рокадной дорогой вдоль линии фронта в Голую Пристань, Олешки и Новую Каховку.
"Выйти на Скадовск, "отминусовать" основную артерию снабжения военной амуниции на левый берег – и у россиян будут очень большие проблемы. Особенно в зимний период", – сказал полковник запаса ВСУ.
Ситуация на фронте: главное
- Украинская армия проводит активные действия на Юге. На Бахмутском направлении наши бойцы штурмуют южнее города. А на Запорожском – отражают атаки врага и истощают россиян вдоль линии фронта. В то же время на Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье.
- Тем временем оккупанты пытаются наступать. Украинские военные отразили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлении. А также – на Авдеевском и Марьинском.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 330 тысяч военных. Только в течение 7 декабря Вооруженные Силы Украины ликвидировали 990 оккупантов.
- Также они уничтожили 8 вражеских танков, 26 боевых бронированных машин и 12 артсистем. Кроме того, россияне потеряли 20 БПЛА оперативно-тактического уровня, 30 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы спецтехники.