Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что на расстоянии примерно 10 километров от госграницы создана первая линия оборонительных и защитных сооружений. Там сейчас находятся украинские защитники. Отметим, что захватчики начали атаковать украинских военных в 5 утра 10 мая.

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В то же время есть населенные пункты, которые расположены в так называемой "серой зоне".

"Сейчас там активно работает как вражеская артиллерия, так и артиллерия украинских Сил обороны", – сказал Селезнев.

Украинские защитники достаточно активно используют FPV-дроны, чтобы уничтожать врага. Противник тем временем использует тактику пехотных штурмов. Захватчики бросают в бой мало бронетехники, но достаточно массово используют живую силу.

Военный эксперт предполагает, что дальше, вероятнее всего, россияне будут проводить артиллерийскую подготовку и будут целиться по украинским военным КАБами. Это самый большой вызов для ВСУ.

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Где еще могут активизироваться оккупанты

На территории Белгородской области России находится 30 тысяч военных. Там немного бронетехники, но немало артиллерийских систем.

Говорить о возможности и вероятности масштабного продвижения врага вглубь нашей территории не стоит. А вот то, что наше приграничье будет постоянно находиться под влиянием российской артиллерии, авиации – это очевидно,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Военный эксперт предполагает, что в перспективе кратчайшего промежутка времени стоит ожидать оживления ситуации и на границе Сумской области. Все потому, что там враг также сосредоточивает свои силы.

"Относительно спокойные участки фронта, речь идет о Черниговской, Сумской, север Харьковской области в перспективе могут стать достаточно сложными. Хотя пока нет никаких оснований считать, что враг будет иметь возможности продвигаться далеко вглубь нашей территории. Бои на границе, определенные провокации – это реальность", – добавил Селезнев.

Однако на более масштабные действия у захватчиков нет ресурсов.

Есть ли угроза для Харькова

Действия оккупантов зависят от вариантов противодействия Сил обороны Украины. Если ВСУ не дадут россиянам возможности продвигаться ближе к пригороду Харькова, то враг не сможет реализовать свой план. Сейчас у противника нет ресурсов, чтобы отрезать этот город от сообщения с территорией западнее.

"Враг проводит в определенной степени демонстрационные действия. Он не имеет ресурсов для полномасштабного вторжения, но сейчас сталкивается с тем, что мы успели заблаговременно подготовить достаточно мощную и разветвленную сеть инженерных фортификаций. Эта фортификация служит реализации двух наших миссий", – добавил военный эксперт.

Первая миссия – это максимальное сохранение жизни и здоровья украинских военнослужащих, а вторая – максимальное замедление и предотвращение продвижения вражеского войска по территории Украины.

Россия пошла в наступление на Харьковщине