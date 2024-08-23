В Венгрии призывают Украину "прекратить огонь" на Курщине
Источник:Telex
У Орбана прокомментировали операцию ВСУ в Курской области. В Будапеште обратились к Украине и России с предостережением.
Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуяш по просьбе журналистов отреагировал на операцию в Курской области.
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Реакция на события в Курской области
Так, представитель Орбана заявил, что венгерское правительство "продолжает быть сторонником мира".
Украина не только защищается, но и наступает. Мы хотим прекращения огня и мира,
– заявил Гуяш
По его словам, ни Украина, ни Россия не должны забывать, что они также отвечают за энергетическую безопасность Европы. Гуяш имел в виду транспортировку российских нефти и газа через украинскую территорию.
Напомним, что 17 июля 2024 года стало известно, что санкции Украины заблокировали транзит российской нефти "Лукойла" в Венгрию и Словакию.
Сейчас Будапешт ведет переговоры по восстановлению транзита нефти через Украину, предлагая перенести точку передачи нефти на восточную границу с участием компании MOL.