В Венгрии призывают Украину "прекратить огонь" на Курщине

У Орбана прокомментировали операцию ВСУ в Курской области. В Будапеште обратились к Украине и России с предостережением.

Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуяш по просьбе журналистов отреагировал на операцию в Курской области.

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Реакция на события в Курской области

Так, представитель Орбана заявил, что венгерское правительство "продолжает быть сторонником мира".

Украина не только защищается, но и наступает. Мы хотим прекращения огня и мира,

– заявил Гуяш

По его словам, ни Украина, ни Россия не должны забывать, что они также отвечают за энергетическую безопасность Европы. Гуяш имел в виду транспортировку российских нефти и газа через украинскую территорию.

Напомним, что 17 июля 2024 года стало известно, что санкции Украины заблокировали транзит российской нефти "Лукойла" в Венгрию и Словакию.

Сейчас Будапешт ведет переговоры по восстановлению транзита нефти через Украину, предлагая перенести точку передачи нефти на восточную границу с участием компании MOL.