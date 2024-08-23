Член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что избирательная гонка неразрывно связана с тем, что в мире сейчас идут две войны. Одна в центре Европы, а другая на Ближнем Востоке.

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Что в США думают о Курской операции

На повестке дня американцев война в Украине и Израиля против террористов ХАМАС стоят на первом месте. Это две настолько большие проблемы, что дистанцироваться от них невозможно. Они касаются каждого налогоплательщика.

Мы не можем игнорировать то, что происходит. Более того, Украина ошеломила все мировое сообщество своим героическим поступком – прорывом границы и атакой России на ее территории. Это очень серьезно,

– отметил Борис Пинкус.

До сих пор таких прецедентов не было. Стратегия США заключалась в том, чтобы предоставлять столько помощи, чтобы избежать столкновения Америки и России. Ведь существовал страх ядерной войны, который, к сожалению, и сейчас сохраняется.

Недаром и Камалу Харрис, и Дональда Трампа спрашивают, каково их отношение к войне в Украине. Это один из ключевых вопросов. Все видят, что ВСУ продвигаются вперед на Курщине сразу по нескольким направлениям. А река Сейм в России, стала естественной границей, которая разделяет две территории.

Что должны сделать в США

"ВСУ прислали миру месседж о том, что они умеют защищаться и достигать того, что вчера даже невозможно было представить. Поэтому мы обязаны помогать Украине теми видами оружия, о которых нас просят", – добавил член Республиканской партии.

Надо отойти от отговорок о "непровоцировании" и "красных линиях". Сегодня их больше нет. Владимир Путин не выполнил ни одну из своих угроз, поэтому надо довести дело до конца – дать Украине высокоточное оружие, чтобы она остановила наступление России в Донецкой области.

А второе решение – не запрещать атаки по Крымскому мосту. Ведь именно из него идет обеспечение для всего оккупированного полуострова.