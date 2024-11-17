На Волчанском направлении пограничники Краматорского отряда отбили попытку наступления российских войск. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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Как провалилось наступление на Волчанск

Враг использовал две пехотные группы, которые поддерживались артиллерийским обстрелом из тяжелых 120-миллиметровых минометов. После артподготовки оккупанты попытались штурмовать позиции украинских военных с фронта и с левого фланга, используя БМП.

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Обратите внимание! В течение более двух часов пограничники вели ожесточенный бой, сопротивлялись и не позволили врагу прорваться на свои позиции. Благодаря взаимодействию с аэроразведкой и поддержке собратьев с соседних позиций, украинские военные уничтожили две вражеские БМП.

В результате боя 12 российских штурмовиков были уничтожены, а двое оккупантов, оставшихся в живых, были взяты в плен.

Что известно о штурме Волчанска