На Вовчанському напрямку прикордонники Краматорського загону відбили спробу наступу російських військ. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
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Як провалився наступ на Вовчанськ
Ворог використав дві піхотні групи, які підтримувалися артилерійським обстрілом з важких 120-міліметрових мінометів. Після артпідготовки окупанти спробували штурмувати позиції українських військових з фронту та з лівого флангу, використовуючи БМП.
ЗСУ відбили штурм росіян на Вовчансьому напрямку: дивіться відео Ігоря Клименка
Зверніть увагу! Протягом понад двох годин прикордонники вели запеклий бій, чинили опір і не дозволили ворогу прорватися на свої позиції. Завдяки взаємодії з аеророзвідкою та підтримці побратимів з сусідніх позицій, українські військові знищили дві ворожі БМП.
У результаті бою 12 російських штурмовиків були знищені, а двоє окупантів, що залишилися живими, були взяті в полон.
Що відомо про штурм Вовчанська
- ЗСУ контролюють більшість території Вовчанська, але від міста нічого не залишилося.
- У Вовчанську тривають запеклі бої, місто вщент зруйноване російськими силами. Російські загарбники посилили авіаудари, намагаючись знищити оборонні позиції українських військових.