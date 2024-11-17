На Вовчанському напрямку прикордонники Краматорського загону відбили спробу наступу російських військ. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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Як провалився наступ на Вовчанськ

Ворог використав дві піхотні групи, які підтримувалися артилерійським обстрілом з важких 120-міліметрових мінометів. Після артпідготовки окупанти спробували штурмувати позиції українських військових з фронту та з лівого флангу, використовуючи БМП.

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Зверніть увагу! Протягом понад двох годин прикордонники вели запеклий бій, чинили опір і не дозволили ворогу прорватися на свої позиції. Завдяки взаємодії з аеророзвідкою та підтримці побратимів з сусідніх позицій, українські військові знищили дві ворожі БМП.

У результаті бою 12 російських штурмовиків були знищені, а двоє окупантів, що залишилися живими, були взяті в полон.

Що відомо про штурм Вовчанська