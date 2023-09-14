Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Чиновник подчеркнул, что благодаря героизму украинских военных наше государство имеет сильную позицию на международной арене.

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Почему наступление ВСУ является примером героизма

Россия инвестировала много средств, инвестировала много ресурсов в линию обороны. Ее военные уже не столь подготовлены, как это было в первые месяцы войны, но теперь оккупационный контингент на территории Украины составляет 400 тысяч человек.

"То, что делают сегодня Вооруженные Силы Украины, это просто фантастика. Они прорывают линию обороны страны, которую еще вчера все боялись, потому что в отличие от многих других армий мира она имела боевой опыт. Кроме нее в современной истории только армия Соединенных Штатов принимала участие в больших конфликтах", – объяснил чиновник.

Михаил Подоляк о значении украинского наступления: смотрите видео

Украина совершает на первый взгляд невозможное. Силы обороны наступают, несмотря на недостаточное количество ресурсов, отсутствие доминирования в воздухе и чрезвычайно мощные системы инженерных укреплений.

Продвижение наших военных вперед шокирует даже партнеров. Они понимают, что Вооруженные Силы Украины – это какие-то сверхлюди, которые, несмотря на дефицит ресурсов, все равно будут идти до конца,

– подчеркнул Подоляк.

Как успехи ВСУ влияют на политические позиции Украины

Такая воля украинского народа оказывает существенное влияние и на политическую поддержку Украины и не дают возможности скептикам украинской победы навязать невыгодные для нашего государства условия завершения войны.

"Наши партнеры понимают, что страна, так проламывающая российскую линию обороны, не согласится проиграть в этой войне. А любые переговоры на условиях России – это проигрыш Украины. Это будет настолько антисимволично, что обнулит концепцию демократии как единственной возможной системы общественных отношений", – убежден советник ОПУ.

Каковы последние успехи Вооруженных Сил