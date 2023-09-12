Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, отметив, что украинские военные действительно находятся в этом населенном пункте. Но об освобождении Опытного пока преждевременно говорить.

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Что происходит в Опытном

Как подчеркнула Маляр, сейчас на этом направлении идут ожесточенные бои. В настоящее время украинские военные отбивают атаки российских оккупантов.

Наши военные действительно зашли туда, но ведутся бои. Ситуация достаточно изменчива. По состоянию на сейчас враг там атакует, а мы отбиваем атаки,

– объяснила Маляр.

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Именно поэтому сейчас говорить об окончательном освобождении Опытного Донецкой области, которое возле Авдеевки, не стоит. Ситуация там достаточно изменчива и может буквально меняться несколько раз в день. Силы обороны делают все возможное, чтобы выбить оккупантов из этого населенного пункта.

Обратите внимание! Опытное, куда вошли украинские военные, находится достаточно близко к Донецкому аэропорту. Расстояние между ними – примерно 2 – 3 километра.

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