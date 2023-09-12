Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зауваживши, що українські військові дійсно перебувають в цьому населеному пункті. Але про звільнення Опитного поки передчасно говорити.

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Що відбувається в Опитному

Як наголосила Маляр, зараз на цьому напрямку точаться запеклі бої. Наразі українські військові відбивають атаки російських окупантів.

Наші військові дійсно зайшли туди, але точаться бої. Ситуація досить мінлива. Станом на зараз ворог там атакує, а ми відбиваємо атаки,

– пояснила Маляр.

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Саме тому зараз говорити про остаточне звільнення Опитного Донецької області, яке біля Авдіївки, не варто. Ситуація там досить мінлива і може буквально змінюватися кілька разів на день. Сили оборони роблять все можливе, щоб вибити окупантів з цього населеного пункту.

Зверніть увагу! Опитне, куди увійшли українські військові, перебуває досить близько до Донецького аеропорту. Відстань між ними – приблизно 2 – 3 кілометри.

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