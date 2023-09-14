Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Чиновник підкреслив, що завдяки героїзму українських військових наша держава має сильну позицію на міжнародній арені.

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Чому наступ ЗСУ є прикладом героїзму

Росія інвестувала багато коштів, інвестувала багато ресурсу у лінію оборони. Її військові не настільки підготовлені, як це було в перші місяці війни, але тепер окупаційний контингент на території України становить 400 тисяч осіб.

"Те, що роблять сьогодні Збройні Сили України, це просто фантастично. Вони проривають лінію оборони країни, яку ще вчора всі боялись через те, що, на відміну від багатьох інших армій світу, вона мала бойовий досвід. Крім неї в сучасній історії лише армія Сполучених Штатів брала участь у великих конфліктах", – пояснив чиновник.

Михайло Подоляк про значення українського наступу: дивіться відео

Україна вчиняє, здавалось би, неможливе. Сили оборони наступають, не зважаючи на недостатню кількість ресурсів, відсутність домінування у повітрі та надзвичайно потужні системи інженерних укріплень.

Просування наших військових вперед шокує навіть наших партнерів. Вони розуміють, що Збройні Сили України – це якісь надлюди, які, не зважаючи на дефіцит ресурсів, все одно будуть йти до кінця,

– підкреслив Подоляк.

Як успіхи ЗСУ впливають на політичні позиції України

Така воля українського народу має суттєвий вплив і на політичну підтримку України й не дає можливості скептикам української перемоги нав'язати невигідні для нашої держави умови завершення війни.

"Наші партнери розуміють, що країна, яка так проламує російську лінію оборони, не погодиться програти в цій війні. А будь-які переговори на умовах Росії – це програш України. Це буде настільки антисимволічно, що це обнулить концепцію демократії як єдиної можливої системи суспільних відносин", – переконаний радник ОПУ.

Якими є останні успіхи Збройних Сил