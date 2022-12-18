Суицидальные хомячки: военный обозреватель оценил угрозу нападения на Беларусь

Большое количество мобилизованных россиян сейчас сконцентрировано в Беларуси, где они проходят обучение. Это означает, что существует угроза нового наступления оккупантов с территории Белоруссии теперь вместе с белорусской армией.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что количественно эти войска не отвечают возможностям реализовывать какие-либо наступательные операции в направлении Киева.

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Ресурс другого качества

По словам обозревателя, россияне свою так называемую специальную военную операцию назвали "Бросок мангуста".

Если они повторят сценарий с наступлением на Киев сейчас, с теми ресурсами, которые у них есть в Беларуси – российских оккупационных войск и белорусской армии, – спецоперацию надо будет назвать "Бросок леммингов" – суицидальных хомячков,

– заметил он.

Коваленко напомнил, что 24 февраля оккупанты для такого наступления использовали ресурс 40 батальонно-тактических групп профессиональных, элитных подразделений российской армии. Они имели реальный опыт не только военной службы по контракту, но и многолетней профессиональной службы, а также боевой опыт.

"Некоторые подразделения принимали участие в боевых действиях в Сирии и на Донбассе. Было большое количество представителей ССО – спецназовцев. Следовательно, это был ресурс совершенно иного качества", – подчеркнул он.

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Группировка суицидников

По его мнению, сейчас на территории Беларуси есть ресурс из 14-15 тысяч более или менее боеспособного количества подразделений особого состава белорусской армии. Российская армия, которая сейчас находится в Беларуси, состоит из примерно до 12 тысяч военных, но это частично мобилизованные, недоукомплектованные.

По штатному расписанию они должны иметь почти 500 ББМ, а они имеют менее 100. Вот показатель их комплектации на сегодня,

– отметил военно-политический обозреватель.

Он предположил, что в ближайшее время оккупанты могут увеличить количество присутствия своих подразделений и довести их до уровня реальной угрозы.

"Но пока эта угроза минимальна. Эта группировка – фактически суицидники, не более того", – подчеркнул Коваленко.

Ситуация вокруг наступления с территории Беларуси