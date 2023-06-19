Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, первый этап наступательных действий ВСУ следует считать успешным. Ведь оккупанты были вынуждены использовать значительное количество резервов. И вряд ли они смогут быстро вывести их.
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Должны действовать нестандартно
Как отметил Грабский, украинским военным удалось продвинуться к главным линиям обороны врага на Запорожском направлении. Сейчас они находятся на расстоянии около 5 километров.
Сейчас подразделения Сил обороны Украины будут последовательно уничтожать укрепления российских оккупантов. Они будут вынуждены играть по нашему сценарию.
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Соотношение с противником у нас 1 к 1. Это не вписывается в общую хрестоматийную концепцию наступательной операции. Поэтому должны действовать нестандартно на тех направлениях, где можем проводить наступательные операции,
– заметил Грабский.
Он подчеркнул, что первый этап наступательной операции можно считать успешным. Были прорывы по некоторым направлениям и освобождена территория. Украинские военные будут продолжать нащупывать слабые места в обороне оккупантов и прорываться вперед.
Контрнаступление ВСУ: коротко
- По данным британской разведки, российские оккупанты увеличили количество ударных вертолетов на юге Украины. Они опасаются контрнаступления Вооруженных Сил.
- В течение июня ВСУ освободили на Юге уже 8 населенных пунктов. Это – Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла огромное количество войск. К примеру, по состоянию на 19 июня на "концерт Кобзона" отправились 220 450 оккупантов.