Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, первый этап наступательных действий ВСУ следует считать успешным. Ведь оккупанты были вынуждены использовать значительное количество резервов. И вряд ли они смогут быстро вывести их.

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Должны действовать нестандартно

Как отметил Грабский, украинским военным удалось продвинуться к главным линиям обороны врага на Запорожском направлении. Сейчас они находятся на расстоянии около 5 километров.

Сейчас подразделения Сил обороны Украины будут последовательно уничтожать укрепления российских оккупантов. Они будут вынуждены играть по нашему сценарию.

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Соотношение с противником у нас 1 к 1. Это не вписывается в общую хрестоматийную концепцию наступательной операции. Поэтому должны действовать нестандартно на тех направлениях, где можем проводить наступательные операции,

– заметил Грабский.

Он подчеркнул, что первый этап наступательной операции можно считать успешным. Были прорывы по некоторым направлениям и освобождена территория. Украинские военные будут продолжать нащупывать слабые места в обороне оккупантов и прорываться вперед.

Контрнаступление ВСУ: коротко