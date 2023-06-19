Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, перший етап наступальних дій ЗСУ варто вважати успішним. Адже окупанти були змушені використати значну кількість резервів. І навряд чи вони зможуть їх швидко вивести.
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Маємо діяти нестандартно
Як наголосив Грабський, українським військовим вдалося просунутися до головних ліній оборони ворога на Запорізькому напрямку. Зараз вони перебувають на відстані близько 5 кілометрів.
Зараз підрозділи Сил оборони України будуть послідовно нищити укріплення російських окупантів. Вони будуть змушені грати за нашим сценарієм.
До теми – дивіться розмову з Сергієм Грабським на ютубі 24 Каналу
Співвідношення з противником у нас 1 до 1. Це не вписується в загальну хрестоматійну концепцію наступальної операції. Тому маємо діяти нестандартно на тих напрямках, де можемо проводити наступальні операції,
– зауважив Грабський.
Він підкреслив, що перший етап наступальної операції можна вважати успішним. Були прориви на деяких напрямках та звільнена територія. Українські військові продовжуватимуть намацувати слабкі місця в обороні окупантів та прориватися вперед.
Контрнаступ ЗСУ: коротко
- За даними британської розвідки, російські окупанти збільшили кількість ударних гелікоптерів на Півдні України. Вони побоюються контрнаступу Збройних Сил.
- Упродовж червня ЗСУ звільнили на Півдні вже 8 населених пунктів. Це – Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила величезну кількість військ. До прикладу, станом на 19 червня на "концерт Кобзона" відправилися 220 450 окупантів.